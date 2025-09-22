SOS PIEES y Zonas Jóvenes

Los educadores de los PIEES en los institutos y de las Zonas Jóvenes (las antiguas Casas de Juventud) están en pie de guerra con la concejala de Juventud y con la alcaldesa. No es para menos, están desmantelando este servicio público: cerrando centros, reduciendo la apertura de otros y planteando unas condiciones laborales que harán que la calidad del servicio caiga porque no será un trabajo en el que quedarse mucho tiempo.

A mí, como profesor, me gusta considerar que, más allá de transmitir conocimientos, nuestro trabajo consiste en abrirles puertas a los chavales para que vean mundos que no conocen y que difícilmente van a conocer si no hay alguien que se los enseñe. En mi caso con la economía y las ciencias sociales. Sin embargo, los mundos de la escuela y el instituto son, además de limitados, muy académicos. En las Zonas Jóvenes y en los PIEES los chavales tienen la oportunidad de conocer formas de ocio de las que ni siquiera habían oído hablar. De repente, un chaval descubre la fotografía, el baile urbano, o su pasión por la robótica o por los drones. Solo por mostrarles nuevas opciones a los adolescentes y sacarlos un rato de las redes sociales y el móvil, este servicio ya vale lo que cuesta. Los profesores sabemos que encontrar actividades que les gusten les ayuda a orientarse en la vida, a fijar metas y a mejorar sus resultados académicos. Además, este servicio público con actividades gratuitas y cuasi gratuitas es especialmente útil para chavales que en sus casas lo van a tener más difícil para conocer nuevos mundos. No obstante, las Zonas Jóvenes tienen una utilidad aún más importante. Hay servicios que suponen un coste y cuyos beneficios son difíciles de medir. Cuando no gastamos en prevención de incendios tenemos fuegos como los de este verano, pero cuando gastamos, no somos capaces de saber los fuegos que hemos evitado. Las Zonas Jóvenes permiten que los chavales se relacionen entre ellos en un espacio de confianza. Pero también les permite interactuar con profesionales adultos, que juegan un rol muy diferente del que podemos jugar un profesor o sus padres. Esa relación de confianza en espacios de ocio, favorece la orientación académica, laboral y sobretodo personal del chaval. Esto ayuda, y mucho, a que adolescentes que podrían tomar decisiones muy equivocadas para ellos y para la sociedad sean reconducidos. Esto, como la prevención de incendios, no se ve, pero vale muchísimo. Señora Chueca escuche a los chavales y a los educadores, ganaremos todos

Suscríbete para seguir leyendo