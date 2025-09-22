De vuelta a lo cotidiano

En época veraniega, salir de esa rutina que nos tiene acostumbrados proporciona expectativas que se mezclan con experiencias, deseos y también con algunas incertidumbres, sobre todo cuando decidimos emprender un viaje fuera de nuestro país. Estas percepciones suelen estar basadas en la desconfianza que se configura en situaciones inseguras producidas por hechos inesperados. Día tras día los informativos nos dan a conocer situaciones que nos conmueven cuando se producen tragedias meteorológicas, fuegos provocados en sierras y pueblos, violencias y crímenes en el ámbito social y/o conyugal, masacres, genocidios en países en los que las conflagraciones se llegan a convertir en una vida adversa y extrema. Los conflictos actuales siguen sumando miles y miles de muertos, no solo por los ataques, sino producidos también por la falta de atención a enfermos con sufrimientos crónicos Desastres de la guerra –como reflejaba Francisco de Goya en sus grabados. La asistencia sanitaria bien sabemos que es la base del cuidado de la ciudadanía de cualquier país, hablar de ello en un conflicto bélico es una evidencia lamentablemente de pérdidas de vidas que no se valoran ni se tienen en cuenta, siendo como son crímenes de lesa humanidad. La impotencia que se genera por el dolor de estos sucesos nos acompaña continuamente cada día, siempre con la esperanza de oír en los informativos la noticia de la finalización de las beligerancias extendidas por nuestro planeta, junto con las catástrofes que nos traen la naturaleza o individuos malandantes. Sobrellevar estos momentos de alta crisis de desintegración social requiere tomar un tiempo para desconectar y hallar el lugar de sintonía y cohesión para reducir los impactos sicológicos que solemos soportar; en mi caso se traduce en viajar a países que se mantienen en armonía y estabilidad. Encontrar la nación, la ciudad no es fácil por el número cada vez mayor de países que no son recomendables visitar por los conflictos que se producen. Elegir una estancia en un país que transmita confianza se ha convertido en un esfuerzo de proceso de traslación, que a veces se transfigura en estancado cuando el tren que ha de llegar al punto de destino queda paralizado sine die.

Viajar mueve la curiosidad, siempre se ha dicho que es una base del conocimiento, es una puerta que induce a entrar en espacios que no conoces. Los periplos que vamos programando durante el año, con el objetivo de recargar nuestra energía deslucida, me producen el ánimo de la búsqueda de nuevas experiencias para descubrir y explorar, vienen a ser una motivación que me suscita interés por escuchar y absorber la cultura histórica que la condición humana deja y sostiene para podernos ilustrar, aunque sea incómodo compartirlo con las saturaciones que se producen por nosotros los homínidos. El deseo de aprender no solo es una fuente de energía y ciencia, es también ampliar nuestro entendimiento del mundo y de nosotros mismos. Al llegar a un lugar desconocido y a una nueva cultura difícil de entenderse en su locución, se suele generar un esfuerzo simbiótico para llegar a comunicarse y conseguir un acercamiento a una integración formal que alimenta el convencimiento de que discernir llena nuestro bienestar. Es enriquecedor el esfuerzo de entenderse, se desarrollan mayores habilidades comunicativas que posteriormente podemos utilizar en nuestra vida rutinaria.

Al comenzar el retorno, después de haber finalizado la etapa vacacional en la que desaparece el cortisol, se necesita asimilar no solo lo que vamos a encontrar en nuestro hábito y aposento, sino también el entender esa sensación nostálgica de bonanza que termina con maletas, filas para volar y trenes interrumpidos por vías afectadas o por circunstancias paranormales. ¿Volveremos a viajar? Chi lo sa!

