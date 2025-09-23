No es tan difícil de pronunciar... ge-no-ci-dio

Quizá suene atrevido, pero igual tiene que nacer otro «Darwin» para explicar una nueva Teoría de la Evolución en un mundo que involuciona a marchas forzadas.

Lejos de cualquier «simpatía» por el ultraderechista estadounidense asesinado Charlie Kirk y sus proclamas, me pregunto en qué momento se ha generado este escenario tan radicalmente polarizado en el que ya no es posible confrontar ideas y los disparos sustituyen a un elemento tan poderoso como la palabra. Desde luego que discursos como el suyo, no ayudan, pero rechazando absolutamente cualquier tipo de violencia, nadie debería ser asesinado por sus ideas, aunque tristemente sea el pan de cada día desde que «el mundo es mundo», ejemplos tiene la historia. Y me parece muy, muy peligroso, y un ejercicio de enorme irresponsabilidad por parte de algunos líderes políticos, identificar este asesinato con la izquierda, porque esto sólo consigue alimentar mucho más esa polarización volando incluso consensos institucionales respecto a cuestiones que parecían indiscutibles.

Y es que, llamar a las cosas por su nombre, a uno/as les resulta mucho más difícil que a otro/as. Reitero mi discrepancia más absoluta con Kirk, pero un asesinato es un asesinato y por eso lo condeno. Pero lo que está sucediendo en Gaza, además de una masacre como dice el tibio sr. Feijóo, que no es presidente porque no quiere..., es un GENOCIDIO con todas las letras, y todas las reivindicaciones de una sociedad civil afortunadamente movilizada para denunciar esta barbarie, deberían ser respaldadas por cualquiera que se erija como representante público. No entiendo por qué a la sra. Ayuso le cuesta tanto y sin embargo es de verbo fácil para calificar el ambiente generado en Madrid durante la fallida última etapa de la vuelta ciclista como guerracivilista, llegando a comparar lo sucedido con Sarajevo. Creo que no se puede ser más iletrada y más atrevida. Cuánta memoria democrática, y cuánta lectura le falta a esta mujer... Claro que atendiendo a lo que opina su Secretario General en Madrid, Alfonso Serrano, quienes se manifestaron eran «gentuza». ¿En qué momento se cayeron de la cuna y se dieron un golpe en la cabeza? ¿Quién es la gentuza, Sr. Serrano?

¿Quienes acudieron a denunciar que no se le puede dar ni un segundo de visibilidad en ningún tipo de evento al estado de Israel, dirigido por un genocida? ¿Quienes desplegaron banderas palestinas reivindicando la dignidad de un pueblo al que Matanyahu está masacrando? Sí... esas banderas que doña Isabel prohíbe exhibir en los centros educativos y en las universidades.Ya si eso, lo de la autonomía de los centros, la libertad de expresión y la libertad de cátedra de los docentes, lo dejamos para otra ocasión...

Me pregunto... Si la sra. Ayuso tuviese que abandonar su ático con un «hato» (no creo que sepa lo que significa) ¿qué se llevaría? ¿Qué llevan en el suyo, los miles de palestinos que caminan errantes huyendo de los continuos bombardeos hacia ningún lugar, además de dolor y hambre, tal y como nos muestran cada día las imágenes de esa huida? Qué frivolidad la de esta tipa cada vez que abre la boca... si pudiera, supongo que ficharía al ministro de finanzas de Israel (aunque el que realmente sabe de finanzas es el novio), que ya se anda repartiendo los porcentajes de terreno yermo con Trump pensando en un futuro resort, del que ya se han visto incluso infografías, en las que ciudades arrasadas resurgen de las cenizas, cual ave fénix, con la construcción de complejos hoteleros y rascacielos dorados, emblemas del lujo, sólo aptos para unos pocos.

No cambio de tercio, pero en esta última semana he paseado por algunas calles de Zaragoza, y me reconforta descubrir los preciosos murales que llenan paredes, ocasionalmente convertidas en lienzos con motivo del Festival Asalto. Menudo despliegue de talento, artistas que son capaces de dotar de vida y de color, a silenciosas fachadas que pasaban desapercibidas. Curiosamente, reproducía las imágenes de los edificios arrasados en Gaza de una manera casi inconsciente, y pensaba... Ojalá quedasen allí muros en los que pintar que suavizaran el averno...

