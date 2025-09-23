Gaza, en la Asamblea de la ONU

La alargada sombra de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza se cernirá sin pausa sobre los trabajos de la Asamblea General de Naciones Unidas que hoy empieza en Nueva York. La estupefacción de una parte cada vez mayor de la opinión pública y la movilización en todos los ámbitos para detener la matanza, más la multiplicación de reconocimientos del Estado palestino que se concretarán en los próximos días son elementos esenciales para presionar a las autoridades israelís o, cuando menos, acrecentar su aislamiento.

La conferencia internacional para la aplicación pacífica de la solución de los dos estados, presidida por Francia y Arabia Saudí, que también empieza hoy en la sede de la ONU, será una caja de resonancia que permitirá medir hasta qué punto cabe atisbar algún cambio en la inercia de una crisis que suma cerca de 66.000 muertos y ha arrasado Gaza.

Cierto es que acumula Israel una larga lista de incumplimientos de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, incluidas aquellas que de forma explícita obligan a la retirada de los territorios ocupados en la guerra de 1967. Es asimismo cierto que el apoyo incondicional de Estados Unidos otorga a Israel una capacidad ilimitada de resistirse a la ejecución de tales disposiciones, pero no lo es menos que la erosión sin pausa de las autoridades israelís a causa del genocidio ha convertido la movilización internacional en un factor de presión en constante crecimiento. Reúne la devastación material y el drama humano de Gaza todos los ingredientes de un resorte de activación moral de las conciencias a escala universal.

Resulta desconcertante que en este clima de conmoción generalizada mantengan los estados árabes una actitud tan escasamente crítica o efectiva, incluso después del ataque israelí en Doha, capital de Catar, en el que murieron cinco negociadores de Hamás en busca de una tregua. Más allá de las consabidas declaraciones ad hoc, la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo mantienen un perfil bajo que contrasta con las esperanzas depositadas en la Asamblea de la ONU en diferentes ámbitos.

Unas expectativas a menudo poco realistas, pero siempre tributarias del deseo de que cese la matanza, de que no se consume la operación emprendida por Israel para aniquilar por completo Ciudad de Gaza e inmovilizar a dos millones de personas en una parte ínfima de la Franja.

Contra la opinión de quienes sostienen que en todas las guerras hay víctimas y daños colaterales, y aun de quienes afirman que el final de la matanza está en manos de Hamás –rendición y liberación de los rehenes–, lo cierto es que la llave para detener la tragedia está en manos del Gobierno israelí. Así lo entienden los ciudadanos de Israel que se manifiestan sin tregua contra Binyamín Netanyahu y muchos integrantes de la comunidad judía en todo el mundo que deploran la estrategia de tierra quemada aplicada a la Franja.

Quizá sirva la Asamblea General para acotar la tantas veces invocada excepcionalidad de Israel como ente reparador del crimen genocida del Holocausto, lo que en ningún caso garantizará un cambio tangible de Netanyahu y la extrema derecha que lo acompaña en el Gobierno salvo que Estados Unidos disponga lo contrario, algo por lo demás improbable.

