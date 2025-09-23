Es de día, pero no se puede afirmar tal cosa hasta que no lo certifique un tribunal. Aunque sea obvio, aunque todo el mundo lo vea. Es un genocidio pero no se puede decir hasta que un juez lo establezca. Hay que ver cómo algunos se ponen de finos en cuestiones jurídicas para no reconocer lo evidente. Y lo evidente es que lo que está haciendo Israel es un genocidio, una masacre, una sucesión de crímenes de guerra que ya nada tiene que ver con los rehenes de Hamás (¡Qué vergüenza, Felipe!) ni con sus actos terroristas sino con su proyecto sionista de construir el gran Israel en el que los palestinos sobran y por tanto son parias de los que prescindir.

Tienen que desaparecer vivos o muertos. Por lo pronto decenas de miles, muertos. Por lo visto esto es un detalle menor. Los finos juristas no reparan, lo que hay que ver, en que Israel se está saltando el Derecho internacional, incumpliendo las Resoluciones de Naciones Unidas, machacando palestinos y robando sus tierras desde hace siete décadas con total impunidad. Son cuestiones menores, al parecer.

Lo importante es no decir que es un Genocidio, mientras tal palabra no sea establecida en una sentencia. ¿Existirá alguna vez esa sentencia? ¿Habrá un Tribunal que algún día condene a los autores de decenas de miles de asesinatos? Y mientras tanto ¿qué hacemos? ¿Nos limitamos a ver impasibles día tras día la matanza, instalados en la comodidad de nuestros hogares en los que no pasamos hambre, ni sed ni nos caen bombas?

Hay que ser un miserable moral para no conmoverse ante el sufrimiento de los palestinos. Por eso los reproches a las gentes que manifestaron su indignación a lo largo de la Vuelta me parecen propios de indigentes morales e intelectuales. Y que además venga un mindundi a calificar de gentuza a los que se manifestaron en Madrid inventándose bulos, hablando de kale borroka y acudiendo una vez más a ETA, refleja una vez más de qué pasta están hechas las derechas patrias lideradas por Aznar, Miguel Ángel Rodríguez y su portavoz dispensadora de medallas y alineada una vez más con lo peor del ser humano.

Suscríbete para seguir leyendo