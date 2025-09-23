¿Leer nos hace mejores?

Una conocida influencer de la moda, muy de moda, afirmaba recientemente que leer no nos hace mejores. Tal vez tenga algo de razón, pero, al menos, la lectura nos distancia de la ignorancia e impulsa el crecimiento personal.

Viene a mi memoria la letra de una vieja canción de Aute, «Este mundo absurdo que no sabe a dónde va...». Y es que la banalidad que nos rodea, junto a una extrema devoción hacia las apariencias y la pose, no hacen sino espolear la gran falacia de un mundo en crisis. Crisis de valores, de autenticidad, de responsabilidad; menosprecio del esfuerzo y de la entrega… en suma, de aquella ilusión por un mundo mejor que ayer nos acompañó en el tránsito hacia la madurez, pues hoy se lleva la veneración a falsos ídolos y el éxito fácil por el camino más cómodo (que no suele ser idóneo), la manipulación y el pensamiento único. Tal como esa pléyade de divos que pulula por redes sociales y revistas rosas, con infinidad de seguidores y fanáticos discípulos, que sobre todo envidian la trivialidad envuelta en lujo de sus seductores fetiches.

Se ha repetido hasta la saciedad que la vida pone a cada cual en su lugar. No sé yo... pero, entre tanto, se hace valer el enriquecimiento personal, para cuyo logro es muy importante la ayuda de buenos libros. Toda la inmensa sabiduría vertida a lo largo de los tiempos por los mejores pensadores y escritores que en el mundo han sido. El mejor, sino único, camino para adquirir un criterio propio, abrir la mente y viajar, sin levantarse del sillón y ligeros de equipaje, a través de todas las culturas, alcanzar todos los rincones del orbe, vislumbrar toda la inmensa variedad de perspectivas con las que enfrentar los desafíos planteados por la existencia.

Todo eso está en los libros. Sin duda. Pero es preciso leer sus páginas, una tendencia en declive con cada día menos adeptos.

