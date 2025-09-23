La ‘magia’ de Chesterton, a escena

Justo al celebrarse el 150 aniversario del nacimiento del gran Gilbert K. Chesterton, Emilio Ruiz Barrachina ha tenido la excelente idea y la brillante iniciativa de adaptar y dirigir una de sus más singulares obras: Magia. Incitado por su amigo y a la vez rival, el dramaturgo George Bernard Shaw, Chesterton accedió a escribir una única obra dramática, que se estrenaría en noviembre de 1913 en el Little Theatre de Londres. Tuvo una gran acogida, representándose hasta 165 noches seguidas, antes de estrenarse en Nueva York con idéntico éxito. Posteriormente, Ingmar Bergman se inspiraría en Magia para rodar su película El rostro.

Elevada a un clásico del teatro inglés, nunca hasta ahora se había representado Magia. Una comedia fantástica en España. Lo ha hecho con gran éxito en el madrileño Teatro Pavón. En pocos días (25 y 26 de septiembre) llegará al Teatro de las Esquinas de Zaragoza.

Con muchos atractivos. Comenzando, claro está, por la pluma de Chesterton, quien supo combinar en la trama una mezcla sutil de comedia y drama, de realidad y sueño, humor y crítica... Efectos acentuados por la escenografía, con un cierto aire operístico, una atmósfera inquietante y mágica a la vez, como de ilusión permanente. Y continuando con sus actores, un elenco ciertamente de excepción: Carlos Chamarro, Juanma Díez Diego, Valentín Paredes, Ángel Héctor Sánchez, Rebecca Arrosse...

En la versión de Ruiz Barrachina, la acción se traslada a una España atemporal, con claros guiños y numerosas alusiones a temas y episodios de la máxima actualidad en la sociedad española. Desde un punto de vista conceptual, la obra, sin embargo, está cargada de simbolismo. Cada personaje, además de representarse a sí mismo, viene a simbolizar conceptos como la ciencia, la religión, la fantasía, el amor, la política…

Obviamente, Chesterton es mucho más conocido en nuestro país, y en cualquier comunidad de lectores, por libros tan inolvidables como El hombre que fue jueves, o por la serie de novelas policiacas protagonizada por el padre Brown, que se reeditan una y otra vez. Pero todos sus admiradores, y los amantes del mejor teatro, tienen ahora una buena ocasión para disfrutar también con su arte escénico.

