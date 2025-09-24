Azcón cambia el guion

El presidente Azcón, en el foco mediático, durante el debate del estado de la comunidad. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se quitó ayer el traje de liberal y se puso otro, el de defensor del estado de bienestar en un momento en el que la legislatura encara su recta final. No es baladí el cambio de vestuario en un momento en el que cada voto cuenta y la prioridad es convencer y vencer ante un hipotético adelanto electoral del que todo el mundo habla. Porque Azcón apuesta por cerrar un círculo virtuoso que comienza con la atracción de inversiones millonarias, prosigue con el incremento del empleo y los ingresos autonómicos y se cierra con el refuerzo de los servicios públicos y la bajada de impuestos.

Pero todavía no se ha inventado la cuadratura del círculo y, en caso de que existiese, tendrían que darse, además, varias circunstancias. La primera es que haya presupuestos, algo complicado a estas altura de partido; la segunda, que el Gobierno central entienda que el desarrollo de Aragón pasa por impulsar sectores estratégicos y que para eso es necesaria la energía e inversiones públicas en la comunidad; y la tercera, que baje la pulsión y el ruido político, Vox deje de tirarse al monte y se imponga el sentido común. Como Azcón sabe que esa ecuación es irresoluble trata de acomodarse a las circunstancias sin perder la esperanza en que su plan pueda llegar a ser viable o, al menos, le permita ganar con holgura las próximas elecciones.