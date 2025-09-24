Dudas sobre pulseras

Las pulseras telemáticas de control a los maltratadores, herramienta contemplada en los protocolos de violencia machista, se han situado en el centro de la polémica tras un fallo informático. Tal como señaló la Fiscalía en su memoria general, una incidencia en la gestión de datos impidió a los juzgados registrar los movimientos de los agresores durante unos meses de 2024. El Gobierno asegura que las irregularidades fueron subsanadas, los datos se recuperaron y el fallo no implicó desprotección real para las mujeres, puesto que las pulseras continuaron funcionando. A pesar de ello, la incidencia ha entrado de lleno en la batalla política.

La imprecisión y la opacidad de la ministra de Igualdad en las primeras declaraciones no ayudaron a calmar la inquietud entre la ciudadanía y facilitó que la oposición pudiera convertir el error en arma arrojadiza contra el Gobierno. A pesar de que el Ejecutivo y la propia Fiscalía han ratificado que las mujeres nunca sufrieron desprotección, la estrategia partidista de desgaste no ceja. El problema de fondo es que la alarma social generada en torno a un dispositivo que salva vidas no solo erosiona la confianza en las instituciones, también puede disuadir a las mujeres de solicitar medidas de protección o, aún peor, de denunciar.

Más allá de las cuitas partidistas, conviene recordar la efectividad de las pulseras telemáticas. Desde que se pusieron en marcha en 2009, se han llegado a instalar más de 21.000 dispositivos. Ninguna mujer cuyo agresor llevara una pulsera con geolocalización ha sido asesinada. Actualmente, hay 4.500 activas en todo el país. Con todo, el error informático no es un asunto menor. Tampoco es menor que las dudas sobre el alcance del caso no se hayan disipado. Aunque la seguridad de las mujeres no estuvo comprometida, el fallo evidencia la vulnerabilidad en la gestión de un sistema que debería estar blindado frente a cualquier incidencia. Que esta se produjera durante el traspaso de datos entre una empresa y otra para la gestión del sistema también invita a reflexionar sobre la conveniencia o no de la externalización de ciertos servicios. Resulta obligado revisar protocolos, reforzar la transparencia y garantizar que la confianza en el sistema de protección no se erosione.

Las pulseras no son el problema, pero tampoco son la solución completa. Más allá de las dificultades del propio dispositivo (zonas rurales con falta de cobertura o el peso psicológico de llevarla siempre encima), el sistema de protección presenta carencias estructurales. Las voces expertas en violencia de género advierten de la dificultad para obtener una orden de alejamiento, de la escasez de recursos forenses o de la saturación de los juzgados. Demasiadas mujeres quedan sin protección. El dato es concluyente: casi un tercio de las víctimas asesinadas en 2024 habían denunciado previamente.

Las víctimas necesitan certezas, no alarmas interesadas. El fallo en las pulseras debe servir para reforzar y mejorar su eficacia, no para erosionar la confianza en el dispositivo. Al fin, el combate contra la violencia machista exige un sistema sólido, dotado de medios y un compromiso social amplio y firme. Sobran el secretismo y los cálculos partidistas y, aún más, la agitación del miedo.

Suscríbete para seguir leyendo