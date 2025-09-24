Ser faro, ser luz

En educación solemos hablar de «orientar» como si fuera una tarea evidente: escuchar, aconsejar, acompañar. Pero basta con entrar un lunes cualquiera en un instituto, en un servicio social de barrio o en un centro de salud para comprender que orientar es mucho más que dar un par de consejos bienintencionados. Y, desde luego, mucho más importante de lo que creemos. En las reuniones con familias me asalta siempre la misma pregunta: ¿sabemos pedir ayuda cuando la necesitamos, y sabemos también dejar que nos ayuden? Pienso, por ejemplo, en aquel alumno de 4º de ESO que conocí hace un par de cursos. Tenía buenas notas, pero también un silencio que pesaba. Cuando por fin habló, no me preguntó qué bachillerato elegir, sino cómo podía convencer a su padre de que él quería estudiar arte. O en la madre que, tras perder el empleo, me confesó que no sabía «ni por dónde empezar de nuevo». Ninguno de los dos buscaba una respuesta rápida: buscaban un faro, una luz que les permitiera ver un poco más allá de la niebla.

Ser faro -si se me permite la metáfora- significa mantenerse firme cuando alrededor todo está cambiando: la incertidumbre de un mercado laboral inestable, familias desbordadas por la conciliación, adolescentes que tratan de encontrar su lugar en un mundo saturado de mensajes contradictorios y la más que presente desigualdad. Todo ello nos empuja a creer, hoy más que nunca, en la necesidad de ser orientados... y de orientarnos mutuamente.

La orientación educativa y vocacional ya no consiste solo en indicar «qué bachillerato escoger» o «qué ciclo formativo tiene más salidas». Quien acompaña a jóvenes y familias sabe que primero hay que atender otras urgencias: autoestima dañada, ansiedad, falta de referentes. No se puede hablar de futuro profesional si antes no se ha trabajado la confianza en uno mismo o si en casa se vive una situación de inestabilidad que lo condiciona todo. En Aragón -y en buena parte de España- cada vez más orientadores, tutores y educadores sociales se encuentran con realidades donde la elección de estudios es solo la punta del iceberg. Por eso la labor de orientar es, sobre todo, un ejercicio de escucha y de presencia. El faro no corre detrás de los barcos: permanece encendido, visible, y es el navegante quien decide acercarse a su luz. Del mismo modo, un buen orientador no impone su camino; crea las condiciones para que la persona pueda tomar decisiones informadas. Escuchar sin juzgar, plantear preguntas que ayuden a pensar, ofrecer recursos... Ese es el verdadero oficio. Recuerdo una tarde en la que, después de una tutoría difícil, un alumno me dijo: «Gracias por no decirme lo que tenía que hacer». Aquella frase, tan sencilla, me confirmó que orientar es, muchas veces, saber callar a tiempo.

Por otro lado, la orientación vocacional exige, además, mirar más allá de los contenidos académicos. Un joven que quiere ser técnico en energías renovables o diseñadora de videojuegos necesita información fiable sobre itinerarios formativos, pero también un acompañamiento para identificar sus talentos y para comprender que el éxito profesional no se mide solo en sueldos o prestigio, sino en la coherencia entre lo que uno es y lo que hace. Ayudar a descubrir esa coherencia es tan importante como explicar la diferencia entre un grado universitario y un ciclo de FP. Y no hablamos solo de adolescentes. La orientación es un proceso continuo que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Cada vez más personas adultas necesitan reorientar su trayectoria: profesionales que, tras una crisis económica o personal, buscan reinventarse; padres y madres que retoman estudios para mejorar sus oportunidades laborales; personas migrantes que tratan de homologar sus títulos o de iniciar una nueva formación desde cero. En todos esos casos, la orientación es también un servicio sociocomunitario: conecta recursos, teje redes, pone en contacto a quienes necesitan apoyo con quienes pueden ofrecerlo. Es un trabajo invisible y, a menudo, poco reconocido, pero decisivo para la cohesión social.

Ser faro, entonces, no tiene nada de heroico ni de romántico. Es un compromiso diario, muchas veces silencioso, que requiere formación, actualización constante y, sobre todo, una profunda confianza en las capacidades de los demás. Significa aceptar que no somos responsables del rumbo final de nadie, pero sí de mantener encendida una luz clara y honesta. Significa acompañar sin paternalismo, respetando los tiempos de cada persona, incluso cuando el camino elegido no coincide con nuestras expectativas. Por tanto, hoy más que nunca, en una sociedad que cambia a la velocidad de la luz, donde las profesiones de mañana ni siquiera tienen nombre, la orientación ya no puede ser un servicio marginal. Debe convertirse en una pieza central de las políticas educativas, de empleo y de bienestar. Invertir en equipos de orientación sólidos -en los colegios, en los institutos, en los servicios sociales y en las oficinas de empleo- no es un capricho: es una estrategia de futuro. Detrás de cada decisión vocacional bien acompañada hay menos abandono escolar, más talento aprovechado y más ciudadanos capaces de aportar a su comunidad.

Probablemente esa sea la verdadera lección del faro: no necesitamos movernos para iluminar, pero sí asegurarnos de que la luz no se apague. Que nunca falten profesionales, recursos y voluntad política para mantenerla encendida. Solo así quienes buscan su rumbo -jóvenes, familias, adultos en transición- podrán encontrar, en medio de la tormenta, un punto de referencia que les permita avanzar.

Defendamos el derecho a ser orientados.

