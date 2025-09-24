Impasible el alemán. No es genocidio

El clamor sobre Gaza ha ido creciendo con el número de cadáveres. Con diez mil, por ejemplo, empezó a ampliarse el escándalo. Pero aún el mundo seguía a sus cosas, y ese ser inconmensurablemente inútil que hace de Comisaria Europea de Exteriores, Kaja Kallas, aún se entrevistaba cortésmente con ese gobierno de psicópatas -son muchas las ventajas que Israel goza en la UE, y hay mucha pasta, y mucho lobby haciendo lo suyo en Bruselas y en todos los gobiernos de Europa.

Con cada diez mil asesinados más el estupor aumentaba. Pero casi nadie pensaba que la cacería iba a llegar donde ha llegado. Lo que Israel empezó hace setenta años, ha terminado como vemos en estos dos últimos. Hamás perpetró el repugnante asalto criminal decidido por la élite combatiente, y el pueblo al que quieren salvar está pagando aún el escarmiento; pero los más iluminados echan la cuenta con su vida y con la de los demás. La causa justifica el sacrificio, se dirán, y Alá los tendrá en su gloria.

Al principio casi todo el mundo consideró que diez vidas palestinas por una israelí era tolerable. Cuando se llegó a más, algunos empezaron a torcer un poco el gesto, pero vaya... los profesionales de buenísimo de siempre, o sea, ya se sabe.

Ha habido que llegar a esta carnicería retransmitida en directo para que casi todos digan por fin genocidio al genocidio. Menos el alemán, que le parece que genocidio, lo que se dice genocidio, pues que no lo ve (a él se lo van a decir); y en no siendo genocidio... Y sigue a lo suyo: a vendernos tanques, porque BMVs y Volswagenes ya no cunden como antes.

Con este nuevo hito criminal en la historia universal de la infamia y del crimen, hemos aprendido que una cosa es el judaísmo y otra el movimiento sionista, un conglomerado de poder con tintes racistas y clasistas, que manipula el mensaje milenario para justificar sus crímenes. El sionismo riega con pasta todo lo que le sirva para la causa de su Israel. Aquí tiene en nómina nada menos que a mister trolas Aznar, que sale y dice una estupidez tal esta: « Si Israel perdiese en lo que está haciendo en Gaza, no nos damos cuenta del problema que tendríamos».

Conque ni genocidio ni nada. «Lo que está haciendo Israel», eso es lo que pasa en Gaza según don trolas, e Israel lo hace para salvar al mundo. Ya está dicho, venga el cheque.

Este cuñao se ha hecho millonario con la política, su familia también, y es una inspiración para algunos cuya lista no me cabe aquí -pero hoy mismo sale en los papeles el de la casa de millón y su fundación, que preside para siempre. Lo dicho, el gran hombre más pequeño del mundo es una inspiración para el macizo de la raza, versión hueca de hojalata.

