Viendo hoy a Daniel Ortega y a su esposa, la «primera dama» de Nicaragua, cuesta bastante imaginar que un día (hace muchos, muchísimos años) fuesen capaces de razonar un tanto. Lo hicieron en clave marxista de lucha armada cuando derrocaron al dictador Anastasio Somoza gracias a la revolución sandinista, la última revuelta que cambiaría en territorio sudamericano una dictadura de derechas por un régimen comunista.

Pero desde entonces (1979-85), cuando presidió el primer gobierno revolucionario sandinista, a esta parte -una vez que desde 2006 consiguieron volver a presidirlo, a Ortega y señora ya no los conoce nadie, ni los respeta casi nadie. Entre los que ni siquiera los reconocen figuran muchos de sus antiguos compañeros, colaboradores y ministros. Como, por ejemplo, el escritor Sergio Ramírez, exiliado forzosamente en España después de haber sido sometido a vejaciones y amenazas en su país natal, a una auténtica persecución por cuenta del sátrapa que ahora gobierna su pobre nación, destrozándola a golpe de tiránicos caprichos.

Muchas cosas nos quedan por saber y analizar de la Nicaragua contemporánea. Un testigo excepcional de la revolución, de sus soportes e ideas, y de las tácticas, comportamientos y devenires de sus principales protagonistas es el periodista y escritor Miguel de los Santos. Conocedor de la política latina gracias a su trabajo como corresponsal de medios españoles, en especial TVE, De los Santos ha centrado en el tema de la revolución sandinista un notable esfuerzo creativo a fin de reflejar literariamente la Nicaragua de aquellas luchas y cambios, la Nicaragua de Ernesto Cardenal, del obispo Obando, del Comandante Cero y de tantos otros protagonistas. Haciéndolo en un libro muy singular, una magnífica novela titulada Flor de avispa, que esta tarde se presenta en Fundación San Valero, Zaragoza.

En sus páginas no solo desfilarán los héroes y anti-héroes de la historia nicaragüense, sino, sobre todo, gente normal, corriente, ciudadanos de Managua, de San José, León, tantas otras ciudades y pueblos nicas que vieron alteradas sus vidas. Con ese trasfondo de fragor histórico, tramas civiles, amorosas, conflictivas, imaginativas... Y, muy a destacar, el estilo único, rico y barroco, de un novelista que ha sabido entender como nadie el alma indígena, mestiza, española, de Nicaragua.

