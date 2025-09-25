Pido perdón a quienes les pueda ofender ver una palabra malsonante en el título de este artículo. Está ahí porque es una expresión textual, así la oí. Hay edificios que disponen de patios interiores que no comparten con nadie, son exclusivos de quienes viven en una determinada dirección. Sin embargo, hay otros a los que nos asomamos una pluralidad de personas domiciliadas en diferentes números, incluso de distintas calles, y es en uno de estos donde escuché lo que voy a narrar.

Un domingo, sobre las once de la mañana, uno de los vecinos quiere escuchar música y, a todo volumen, intenta que los que compartimos ese patio interior también la oigamos.

Comienza con el himno nacional, algo que no es frecuente oír fuera de actos oficiales o encuentros deportivos de selecciones nacionales. Sigue otra también poco habitual, el himno de la legión. La tercera, y última, de las audiciones fue el Cara al Sol. Las dos primeras pueden resultar infrecuentes en el contexto que estoy describiendo, pero la tercera es abiertamente provocadora ya que no es para enaltecer a España o a ciertas unidades castrenses de nuestro país, es una canción claramente política, franquista y, por tanto, contraria a los principios que rigen hoy el ordenamiento constitucional español.

A la finalización de la tercera se oyó este grito: ¡amo a España, coño! Me vino a la memoria lo ordenado en el artículo 6 de la constitución de Cádiz: el amor a la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y, asimismo, el ser justos y benéficos. En la idea estamos de acuerdo, ya desde 1812, pero la clave está en el fondo: España, ¿qué España?

Voy a recordar una conversación en la que estaban altas autoridades de nuestra Comunidad Autónoma y otras de la Administración general y, entre estas, un general de graduación y cargo notable que vestía de uniforme. En un momento dado el militar exclamó: a mí que no me toquen España, que me excito. Me sentí en la obligación de contestarle, creo que con el beneplácito del resto de la mesa, y le dije que estando de acuerdo con su afirmación la clave estaba en España, en el concepto que tenía él y que podría no ser exactamente el mismo que el de otros, tal vez yo mismo.

Y es que creo que en aquella comida y en el concierto musical de hace unos domingos en mi patio vecinal estábamos españoles, sí, pero defensores de distintas patrias, por utilizar la terminología constitucional gaditana. Quienes son capaces de lanzar al aire una canción como el cara al sol son excluyentes y lo que querrían decir es que aman a España porque es suya y, por supuesto, porque no es nuestra.

A lo largo de la vida tenemos la oportunidad de tratar a numerosas personas y, a veces, de entablar cierta relación de amistad, como es mi caso con alguien que, por desgracia, ya no está entre nosotros: José María Calleja, periodista, profesor universitario y mucho más, fallecido por coronavirus. Publicó varios libros y es uno de ellos: Lo bueno de España, el que cogí de inmediato tras el recital musical.

Antes de entrar en ideas que expone en ese texto voy a recordar una circunstancia personal del autor que puede llevar a personas de ideologías muy diferentes a apreciarlo: su valentía. De muy joven estuvo en prisión por defender ideas que no eran las del régimen y años después fue jefe de informativos de Euskal Telebista, lo que le colocó en la diana, dato exacto, de los terroristas de ETA. En ambos casos defendió con rigor sus ideas y luchó por una España mejor, con riesgo de su vida.

En este libro habla de historia, pero sin querer convertirlo en un manual, son pinceladas sobre España tratando de resaltar lo bueno, mucho, y rebatir lo que se ha considerado malo sin serlo. Y comienza por el franquismo, régimen dictatorial implantado tras la victoria en la guerra civil (1936-1939) y que sorprendentemente, a su juicio, sigue hoy siendo defendido por españoles. Para él este régimen solo puede ser apoyado desde la ignorancia. Sobre la transición tiene posiciones positivas ya que culminó en una constitución aprobada por los españoles de forma muy mayoritaria, incluso en Cataluña. Es con esta constitución, democrática, con la que un gobierno surgido de elecciones libres acabó en octubre de 2011 con la actividad criminal de ETA, un logro sobre el que se detiene especialmente y que atribuye al conjunto de los españoles.

Echando la vista atrás, algo más, se detiene en la historia de la conquista de América y en la leyenda negra. Cita a Emilia Pardo Bazán y a Julio Caro Baroja, españoles, como autoridades indiscutibles a la hora de estudiar la falsedad de esa leyenda y a Serge Gruzinski, francés, historiador de la globalización, que destaca a los conquistadores españoles como los iniciadores de la mezcla racial que tanto ha mejorado al mundo.

Cervantes y su Quijote, claro, pero sin despreciar a la movida y, especialmente, a las mujeres, desde las maestras de la república a las cineastas actuales. Esto y mucho más, lo bueno de España. ¿Para todos? Él trabajó para que fuese así.