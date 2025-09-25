Azcón abraza el centro y cruza los dedos

La primera jornada del debate sobre el estado de la comunidad arrojó ayer un buen puñado de señales sobre la estrategia que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Azcón para afrontar lo que resta de legislatura. El plan se resume en abrazar el centro político y cruzar los dedos a la espera de recabar los apoyos que necesita para ejecutar su proyecto en Aragón, un programa que indefectiblemente se ve amenazado por la polarización política a la que está sometida la política española, así como por la incapacidad para generar consensos y aprobar unos presupuestos que solo pudieron salir adelante cuando el PP compartía gobierno con Vox. Este escenario aboca, por tanto, a prorrogar las cuentas autonómicas por segundo año consecutivo, o bien a adelantar las elecciones autonómicas que, en principio, están previstas para mayo de 2027. Sin embargo, hoy por hoy, ni hay techo de gasto ni deshielo en la gélida relación que mantiene el PP con el partido de la ultraderecha, que ayer volvió a dar calabazas a Azcón. El presidente aragonés instó a Vox a poner los intereses de la comunidad por encima de «radicalismos y extremismos», pero su líder, Alejandro Nolasco, subrayó que la política del PP en la comunidad es «humo». A su izquierda, el PSOE miraba con atención pero sin intención de nada.

El presidente de Aragón es consciente de que la cuenta atrás ya está en marcha y, por ello, trató de vender los más de 50.000 millones en inversiones que han llegado a Aragón en los dos últimos años, pero dibujó un cambio de guion al dar mayor protagonismo a la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales, consciente de que tiene que proteger su flanco más débil. El viaje de lo económico a lo social que inició ayer Azcón busca atraer votantes de centro para que la aritmética electoral le sea más favorable. El anuncio estrella fue la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova, que tendrá un coste aproximado de 200 millones de euros, y centros de salud en el barrio de Arcosur, Utebo, Cuarte, Zuera y Huesca, así como la apertura del hospital de Teruel. También puso el foco en la Educación, con el impulso a la gratuidad de 0 a 3 años, la concertación del Bachillerato y su compromiso con la Universidad de Zaragoza.

Las medidas anunciadas ayer por Azcón son un síntoma y una declaración de intenciones. El problema es que, además de ver lejano el pacto presupuestario, el desarrollo de los grandes proyectos de inversión dependen de la energía y, por tanto, de la generosidad del Gobierno de Sánchez con Aragón, pero también de las servidumbres del Ejecutivo central con Cataluña y el País Vasco por la aritmética política.

En definitiva, Azcón tratar de navegar en aguas turbulentas, con un rumbo definido pero sin saber si podrá llegar algún día a destino. Y mientras pasa la tormenta, se agarra al centro, se distancia del discurso de Génova y echa cuentas. Nunca se sabe.