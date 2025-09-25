Azcón concilia menos con Sánchez

El presidente Azcón midió ayer mucho sus palabras durante las dos horas y cuarenta minutos que duró su evaluación del estado de la comunidad. Cuando habló de Gaza, también de Ucrania, las dos bajo el concepto de drama humanitario, huyendo de la condena de genocidio. Cuando se refirió al reparto de los menores migrantes mostró su disconformidad pero más como comunidad minusvalorada frente a nuestras vecinas, en especial Cataluña,que como una enmienda a la política migratoria, aunque hizo hincapié en la seguridad y la integración.

No nombró a ninguno de los líderes políticos aragoneses, ni a Alejandro Nolasco, ni a Pilar Alegría, aunque eran los coprotagonistas del día. El presidente Azcón eligió pareja de baile en la Moncloa, pero no en la portavoz, sino en el presidente Sánchez al que nombró en dieciséis ocasiones. Eso sí, con un colmillo menos afilado que otras veces, sin hablar de corrupción, ni de paradores, ni de prostitutas, centrado en la unidad de España, en la ley de amnistía y la denuncia del trato desigual a los españoles según el territorio. Todo lo que reciben Cataluña y País Vasco y nosotros no, el cupo financiero, el cupo energético en el lado del haber, y el cupo de menores migrantes y el social de la dependencia en el debe nuestro.

El discurso para todos los aragoneses, como defensor de esta tierra frente a los que nos quitan oportunidades, con el Gobierno central a la cabeza. No habló de las posibilidades que puede otorgar el desarrollo a máximos de nuestro Estatuto, sino lo que han conseguido otros. No somos cruciales en la política española, nunca lo hemos sido, el peso de la población y de los asientos en las Cortes Generales decantan la influencia para otros sitios vecinos y confluyentes en intereses. Aragón no solo está en el corredor económico y social puntero de este país, es que la transformación en estas dos décadas no la puede negar nadie, y en ese salto jugamos en la liga de honor.

En la parte más ideológica del discurso con la concertación del bachillerato, hasta ahora solo impartido por centros públicos, volvió a proponer la gratuidad de cero a tres años que ya hizo en su investidura. Continuó con la rebaja de impuestos, marca de partido, sucesiones y familias numerosas pero también bonificaciones en la compra de la vivienda, eso si hay presupuestos. Aquí está la clave de las inversiones y del gasto social anunciado, de ahí las palabras medidas, de ahí la necesidad de acuerdo, y si no, y creo que a pesar del presidente, que las urnas las carga la incertidumbre, nos iremos a elecciones anticipadas. Igual antes de que Sánchez convoque las generales, en eso también se medirán.