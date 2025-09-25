Al estar protagonizada por apátridas aficionados a la música electrónica, drogas y raves, que buscan en los desiertos africanos remedio a su soledad, la película elegida pare representar al cine español en los Oscar, Sirat, tiene muy poco de española (ni de ninguna otra nacionalidad).

El director, Oliver Laxe, concibe el relato como una sucesión de imágenes abiertas, en íntima relación con la grandiosidad de la naturaleza, pero en pobre contraste con las miserables naturalezas humanas de los adictos que desfilan por la película como fantasmas en bellos paisajes. Esos locos del LSD y de las bases musicales, colgados de muchos ciegos, irrecuperables, se han asociado por pura supervivencia para seguir viajando en busca de sensaciones límite. Con sus desvencijados camiones cargados de gasolina, pastillas, ácidos y hachís irán dando bandazos por las pistas del Sáhara, a la espera de colocarse y bailar sobre la arena.

A esta pandilla de descerebrados, cuyas historias personales no se cuentan al espectador, se unirá un tipo normal, un padre que busca a su hija, convertida o degenerada en una más de esa tribu. Le acompaña su hijo pequeño, una presencia anómala, que irá preparando adecuadamente el drama por venir. Cuando eso ocurra la película debería dar un brusco giro, pero el director mantiene impertérrito su línea argumental y todos ellos –sumado el padre– siguen en busca de un camino, un ritmo, otras sensaciones por la que valga la pena seguir viviendo.

Sin concesiones al humor o a la comicidad, a la humanidad, a la compasión, esta desagradable película lo es deliberadamente. Buscando dañar, herir aquellas conciencias amparadas por la seguridad de una vida protegida por las bondades de occidente, por una razón bien formada, por una familia unida... No habiendo en la cinta nada, ni remotamente de eso, sino una muestra de seres humanos seleccionada por su capacidad para rebajarse, encontrando la alegría en su propia ruina y acelerando el final en busca de un placer cada vez más químico, artificial y extremo.

¿Moraleja, fábula? Sí, quizá... La de que una parte de nuestro desarrollo ha construido marginales monstruos sin conciencia alimentados por el bestial narcisismo de cuerpos desprovistos de espíritu, fríos zombis deambulando por los desiertos de la alucinación. Triste visión, pero tal vez no del todo descaminada.