Aragón está igual que antes

El debate sobre el estado de la comunidad en las Cortes de Aragón ha dejado un reflejo fiel de cómo se encuentra todo. Más allá de lo que pueda pasar en los próximos meses, el Gobierno de Jorge Azcón ha mostrado algunas de sus bazas más importantes para lanzar un presupuesto ambicioso, con inversiones muy potentes como la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova o comprar suelo a Ibercaja para promover vivienda en Zaragoza, o un proyecto de centro de emergencias que daría un salto cualitativo a su actual dispositivo. Pero no puede ocultar una falla más que relevante en sus aspiraciones que es la debilidad que le otorga la minoría parlamentaria y, sobre todo, tener esas cuentas para 2026 que están a ratos muy cerca de aprobarse y otros al borde del precipicio. Un abismo que solo conduce al adelanto electoral, que sí es el mismo al que podía enfrentarse el Gobierno de Pedro Sánchez en España y su próxima rival en las urnas, Pilar Alegría, pero con la diferencia de que estos ya han anunciado que ese adelanto no se va a producir.

El presidente aragonés no lo ha hecho, al menos no ha utilizado este foro para hacerlo tan tajantemente como el socialista en Madrid, y eso siempre genera dudas. Su hoja de ruta ni siquiera está en manos de Vox, que se le llena la boca de amenazas exigiendo impedir la llegada de menores migrantes a Aragón, a los que tanto desprecia y demoniza, y rechazar el Pacto Verde, del que solo parecen acordarse cuando hay que sentarse a negociar de cualquier asunto. Este debate no ha sido la excepción, los de Abascal tienen la lección grabada a fuego y saben que es la llave para tambalear a los de Alberto Núñez Feijóo en cualquier comunidad o gobierno donde necesiten de sus votos. No se dejan deslumbrar por anuncios grandilocuentes que parecen una quimera si en el Pignatelli no hay un presupuesto aprobado para el próximo ejercicio. Es el mismo callejón sin salida en el que se encontraban ambos antes de este debate sobre el estado de Aragón, el mismo discurso y la misma dificultad para llegar a acuerdos.

Azcón tiende la mano para unos presupuestos que aún no está claro si los presentará aunque no tenga asegurado que se los aprueben, más bien ahora parece que está lejos de hacerlo. Pese a las bondades que dice que tendría. Y ni siquiera dándole un tono más social a sus anuncios de este debate, con la sanidad, la educación y la vivienda como ideas fuerza parece estar cerca de conseguir una aritmética diferente a la que tiene a la extrema derecha como pieza clave. Pero con Vox solo se puede hablar de sus imposiciones ideológicas, aunque supongan incumplir la ley, y así sus promesas corren el riesgo de quedar en una carta a los Reyes Magos, que es lo que muchos años, tanto en las Cortes como en el Ayuntamiento de Zaragoza, se acaba convirtiendo toda esta retahíla de anuncios estrella. Para empezar los usuarios y los sanitarios del Royo Villanova han recibido la noticia del futuro hospital con escepticismo. Así también está Aragón.

Lo que ha quedado claro es que con el PSOE se puede olvidar de negociar o pactar nada, ni un acuerdo de mínimos están dispuestos a alcanzar. Primero porque Azcón tiene al Gobierno de Sánchez como el enemigo a batir, defiende que es el culpable de todos los agravios y amenazas para la comunidad a futuro y que Alegría, su próxima rival en las urnas, es portavoz de ello. Y segundo porque los socialistas, y toda la izquierda por extensión, le recuerdan que su debilidad es fiar su futuro y el de todo Aragón a los caprichos de una extrema derecha con la que riñe pero nunca rompe. Es decir, igual que antes del debate. ¿Cómo está Aragón? En resumen, igual que el martes pasado.