Honrar a un servidor público

Se dice que los propósitos de un reconocimiento póstumo son cuatro. El primero es honrar y recordar a la persona homenajeada por sus logros y su esencia. El segundo, fortalecer los lazos entre los presentes, unidos en la emoción de la pérdida. El tercero, ayudar a procesar el duelo, permitiendo asimilar lo irreparable y hallar consuelo en compañía. Y, por último, expresar gratitud por el impacto que esa persona tuvo en nuestras vidas y en nuestra sociedad.

El pasado 24 de septiembre, en el debate de política general sobre el estado de la comunidad autónoma, el actual presidente Jorge Azcón evocó la figura de Javier Lambán y anunció que, a título póstumo, se le otorgará el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales por «su participación decisiva en nuestra historia democrática» y por haber sabido «enaltecer, defender y divulgar los valores democráticos recogidos en la Constitución Española». Conviene agradecer el gesto, aunque uno desearía que el reconocimiento a Lambán no se limitase a un día de tribuna ni a un acto protocolario, sino que se tradujera también en el presente en la misma defensa firme de lo público, de la igualdad y de las instituciones que él practicó.

El reconocimiento es justo y merecido. Javier Lambán no fue únicamente un presidente autonómico eficaz, sino también un dirigente profundamente comprometido con Aragón y con España. Su trayectoria institucional es extensa: presidente de la Diputación de Zaragoza entre 1999 y 2011, alcalde de Ejea de los Caballeros entre 2007 y 2014, y presidente del Gobierno de Aragón desde 2015 hasta 2023. Pero su mayor legado no se mide en los cargos que ocupó, sino en la impronta humana y política que dejó.

Durante sus años de gobierno supo conjugar rigor y sensibilidad. Redujo en un 36% el desempleo en Aragón, impulsó el récord de personas dependientes atendidas, protegió la escuela rural bajando la ratio mínima de seis a tres niños y convirtió a Zaragoza en un nodo logístico europeo. Apostó por la modernización de la agricultura y el regadío con más de 66.500 nuevas hectáreas, y lo hizo siempre bajo una premisa clara: la defensa de los servicios públicos y de la igualdad como pilares de una sociedad cohesionada.

Pero su valor no se mide solo en cifras. Lambán fue un político de convicciones, con una honestidad intelectual a veces incómoda pero siempre respetada. Defendió con firmeza la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Su visión de Aragón se fundamentaba en un federalismo leal, en el diálogo multilateral y en la cooperación entre territorios desde el respeto mutuo. Creía, y lo repetía con convicción, que los aragoneses «tal vez seamos pocos, pero no somos poco». Y peleó hasta el final para que los bienes expoliados de Sijena volvieran a su lugar de origen.

Hoy, al recordarle, no solo rendimos tributo a un hombre que dedicó su vida al servicio público, sino que reivindicamos también una forma de entender la política: sin sectarismos, con respeto a las instituciones, con compromiso hacia los más vulnerables y con la vista puesta en el interés general. En tiempos de polarización, Javier Lambán, con sus dos gobiernos de coalición entre diferentes y con sus acuerdos con las entidades sociales, encarna una lección que no deberíamos olvidar: la de que gobernar es tender puentes, no levantar muros. Una lección que deberían tener presente también quienes hoy gobiernan Aragón, porque Lambán nos demostró que la política no se honra con palabras vacías, sino con hechos que mejoran la vida de la gente.

Ese será, sin duda, su mejor legado.