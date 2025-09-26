¿Qué o cuál es la verdad? ¿Quién la define? ¿Quiénes la detentan? Si de la verdad histórica hablásemos, veríamos, comprobaríamos una y otra vez que tiene mucho que ver con la manipulación.

Lo estamos viendo en Cataluña con la penosa falsificación de la historia de la Corona de Aragón a manos de los sucesivos gobiernos de la Generalitat, desde Jordi Pujol hasta Salvador Illa. En los colegios catalanes, los inocentes y engañados niños aprenden que fueron reino e imperio, hasta que España se lo arrebató. La verdad es que jamás lo fueron, como nunca fueron suyas las pinturas de Sijena, primero arrancadas y robadas del monasterio oscense, y después exhibidas a buen precio de entrada como patrimonio de «la corona catalana». Pudriéndose de humedades, por dejación de los «conservadores» de un Museo Nacional de Cataluña que es en sí una patraña del pasado. Por fortuna, las trolas que en vez de una buena educación reciben los niños (y mayores) catalanes se están desmontando a golpe de sentencias judiciales y de la firme postura del Gobierno de Aragón, ganando una batalla más que simbólica.

¿Qué es la verdad? Otro mentiroso compulsivo, otro nacionalista extremo, supremacista y fascistoide, Donald Trump, sostiene que lo verdadero es lo que él piensa y expresa, y falso lo que sostienen los demócratas o todo aquel que ose oponérsele, o simplemente le contradiga.

Siendo el presidente norteamericano un tipo fundamentalmente innoble, que miente más que habla, inquieta, incluso asusta comprobar cómo muchos millones de norteamericanos adultos, supuestamente formados, con ideas y criterios propios, le creen a pies juntillas, le defienden y siguen, y hasta asaltaron el Capitolio por él.

¿Qué es la verdad? Arthur Schopenhauer, que la persiguió durante toda su vida, la definió, irónico: «La verdad recibió en todo tiempo el mismo destino. Se le concede el breve regocijo de la victoria entre dos largos períodos de tiempo: uno, en el que es condenada por paradójica; y otro, en el que apenas se le aprecia por trivial».

¿Qué es la verdad? Es lo justo, lo noble, lo bueno, claro está... pero, ¿quién la proclama?