A la pregunta retórica que inicia este artículo: ¿Nos protegen los Bancos? «Depende», sería la respuesta más común. Lo que sí es cierto es que cada vez están más alejados de sus clientes (vamos a llamar normales y corrientes). Me refiero a las personas que tienen en su banco la hipoteca de su casa, su nómina o su jubilación, las tarjetas de crédito, sus ahorros en un plazo fijo o en inversiones sin mucho riesgo, y punto. Los clientes con potencial financiero dejan el asunto en manos de sus abogados o asesores. No tienen problemas de relación con el banco. En una palabra, no tienen asignado un «agente», sus asesores hablan directamente con la cúpula del banco. Por cierto, que la figura del agente es algo inexistente en la mayoría de los casos. Resulta difícil que cojan el teléfono asignado en la web, y cuando hay fijada una cita presencial depende de la persona que te toque, y del grado de empatía que tenga, para que se resuelva o no el problema. Suelen aconsejar que te metas en la app del banco y resuelvas el tema online.

Los bancos no nos protegen de la llamada estafa digital (phishing), sino todo lo contrario porque argumentan, de entrada, que la culpa es del consumidor o cliente por haber sido negligente. Estas estafas online consisten en que un tercero se introduce en un sistema informático, haciéndose pasar por una empresa de confianza de la persona estafada, para así manipular a la víctima a que realice una serie de acciones a fin de conseguir sus claves de acceso bancario y poder sustraerle cantidades importantes de dinero de sus cuentas.

Estas estafas se han vuelto muy comunes y sofisticadas con el paso del tiempo; más aún con la generalización de las operaciones bancarias online. Siempre aconsejadas por los bancos para ahorrarse el trabajo de una operación presencial que requiere personal preparado de atención al usuario.

Voy a contar aquí dos casos resueltos por la UCA (Unión de Consumidores de Aragón) que obligaron a dos grandes entidades bancarias (BBVA y Bankinter) a devolver el dinero estafado a sus clientes. Y estamos hablando de cantidades importantes. El BBVA tuvo que devolver a su cliente estafado 23.000 euros, y Bankinter se doblegó a reingresar 2.321,85 euros a otro cliente estafado. Dos éxitos profesionales de la UCA, una asociación, con un pequeño pero eficaz y solvente equipo de trabajadores, que protege a los consumidores frente a dos gigantes bancarios.

El mismo modo de operar en ambos casos: los estafadores se hicieron pasar por empleados de una entidad bancaria con el fin de obtener las claves de acceso y poder así sustraer dinero de las cuentas. En principio los bancos se negaban. Según exponen desde esta organización de consumidores, el argumento de que el cliente ha incurrido en negligencia, al ser engañado, va en contra del Real Decreto-Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Al presumirse la falta de autorización, si el titular lo niega.

Este sistema de responsabilidad civil solo cesa cuando el cliente ha actuado fraudulentamente. En ambos casos, se demostró que las dos entidades financieras habían incurrido en un incumplimiento de sus deberes de diligencia en la prevención del fraude, lo que hace que sean responsables del prejuicio ocasionado al consumidor o cliente estafado. Gracias a las reclamaciones presentadas por Ucaragón frente a BBVA y a Bankinter, las entidades financieras aceptaron su responsabilidad y se devolvieron a sus clientes las cantidades estafadas.

En ambas situaciones se demostró que las financieras habían incurrido en un incumplimiento de sus deberes de diligencia en la prevención del fraude. Y es que habitualmente, los bancos alegan que, cuando los estafadores han realizado operaciones con las claves de los consumidores afectados, se trata de un caso de negligencia del consumidor. Se lavan las manos y no protegen a sus clientes que son los que mantienen el negocio financiero, y obtienen resultados sorprendentes en los beneficios obtenidos en cada ejercicio económico.

Los bancos, en general, nos obligan a hacer todas las operaciones online, para ahorrarse personal y quitarse de en medio a los clientes de toda la vida. En otras palabras: los bancos en general no son diligentes con sus clientes, y si somos objeto de fraude es por negligencia de las entidades bancarias.