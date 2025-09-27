¿Todos a la cárcel?

La orgía de noticias judiciales que en España confluyen como furiosas abejas en el rico panal de la política ha silenciado el trabajo de las laboriosas hormigas que sí laboran en favor del país.

Ese ruido o rechinar de juzgados y cárceles convierte la actualidad española en un desfile de acusados, imputados, procesados, condenados, amnistiados, indultados, relegando al silencio, al olvido, la buena faena de miles de españoles que deberían ser noticia por sus éxitos profesionales, iniciativas e investigaciones, pero a los que la actualidad ignora en pro de tanto chorizo como para pan no nos da el Señor.

El presidente del Gobierno tiene en el punto de mira a su señora, hermano, un ex ministro, un ex secretario general, al fiscal general y al mamporrero que le intervenía las papeletas. El PP arrastra una putrefacta corrupción desde la época de un Aznar que va dando clase de moral, como Mazón, como Ayuso, teniendo en el partido, o en casa, el ejemplo de lo contrario. La Casa Real tampoco puede presumir de limpieza ética.

Cierto es que, a pesar de la exasperante lentitud de la justicia, algunos de estos garbanzos negros, como Junqueras, Bárcenas, Rato, Romeva, Urdangarín... han pisado o pisan las áreas de reclusión social a que fueron condenados, pero otros muchos campan a su aire; incluso, mirando a cámara, con la cabeza alta, dan clase de moral pública y pasan página, como sumos sacerdotes de una democracia a su servicio.

Los jueces, en medio de este barro, van instruyendo, por lo general a cámara lenta, un caso tras otro de unos y otros partidos (y más denuncias que vendrán). Casi todos los presuntos chanchullos tienen que ver con el hurto de dinero público o con el logro de favores remunerados. Presuntamente la «primera dama» habría presionado a determinadas empresas; al hermanico del presi lo habría enchufado en Badajoz, vía partido; el novio de Ayuso troleaba a la Hacienda pública; el fiscal filtraba; y así hasta una insoportable lista de mangantes que el pueblo llano, en su hartazgo, desearía ver entre rejas.

¿Todos a la cárcel, eso querría la gente? En las dictaduras, es lo que ocurre, pero aquí aún existe la justicia. Vayamos (vayan los jueces) separando el grano de la paja y combatiendo el delito sin amigos ni enemigos. Con el imperio de la ley, caiga quien caiga.