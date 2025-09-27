El individualismo, alimento de la desigualdad

El individualismo y la subjetividad son dos elementos que se complementan a la perfección y confeccionan una posición ante el resto, que no es otra cosa que el egoísmo. Este rasgo se manifiesta en algunas personas, aunque no constituye una condición inevitable. Por el contrario, la mayoría de los individuos defienden sus derechos sin menoscabar los de los demás, buscando así una convivencia basada en el respeto, la paz y la solidaridad.

Sin embargo, el individualismo, que no deja de ser una manifestación del egoísmo, conduce a la soledad. Y lo cierto es que pocos encuentran bienestar en ese estado. ¿Cómo lo solucionan? Las redes sociales se han convertido en ese compañero necesario, con el que no se precisa discutir, ofreciendo información inmediata y adaptada a los deseos de cada usuario. Poco importa que muchos de esos contenidos sean bulos algunos de ellos de mal gusto: se han convertido en un canal que fomenta la ignorancia, sin duda, cómodo para quien elige ese camino.

Esta situación que nos está tocando vivir se transforma en la permanente costumbre de pedir y exigir y no aceptar responsabilidades. De esta forma resulta difícil aceptar que la sociedad deba estar al servicio del individuo, aunque una parte importante de los ciudadanos así lo considera. Bajo esta lógica, la convivencia se convierte en una complicada forma de entender la vida.

Si nos tomamos el tiempo necesario para analizar quiénes somos el conjunto que compone la sociedad en la que vivimos, una primera conclusión es clara: la mayoría de sus miembros son, sencillamente, buenas personas. Pero esto, aunque necesario, no es suficiente para conseguir una convivencia justa, que tenga como reto, no dejar a nadie en la cuneta, conseguir que los intereses positivos sean los encaminados a eliminar la desigualdad y que un sistema de oportunidades para todos sea el imperativo que prime nuestras acciones. En definitiva, garantizar que ser buena persona no solo consiste en no hacer el mal, sino que además tenga como obligación que lo justo, el respeto y la solidaridad sean la marca de nuestra sociedad.

La pregunta inevitable sería ¿así es la sociedad en la que vivimos? Sin duda, no. Porque disponemos de los mimbres (recursos humanos y éticos) necesarios para ello. Si la mayoría somos buenas personas, ¿por qué ganan los malos? La respuesta es fácil, por falta de implicación, la inacción implanta el individualismo, permite que seamos una sociedad de generaciones perdidas. Que no miremos a nuestro alrededor, esperando que sean los demás quienes tengan esa responsabilidad, es negar que formamos parte del todo, añadiendo para mayor necedad utilizar la crítica para el resultado de los que si la asumen.

De este repaso a la sociedad que vivimos, debemos sacar conclusiones. De acuerdo con nuestra Constitución, nosotros, los ciudadanos convertidos en la voluntad popular elegimos a quienes deseamos que nos representen y esto se hace en base a un compromiso mutuo. El partido político, en el que depositamos nuestra confianza, nos presenta un modelo de convivencia y si encaja con el que deseamos tener, entonces no hay ninguna duda, esa debe de ser nuestra decisión.

Hoy, sin embargo, nos encontramos con un deprimente espectáculo. Tenemos un gobierno elegido de acuerdo con todos los preceptos constitucionales y una oposición cuya función debería ser ejercer la crítica política y responsable, en aquello que discrepe, por entender que tiene una alternativa a lo que se está planteando por el ejecutivo, es decir, debe tener capacidad de plantear fórmulas diferentes.

Pero al ciudadano de poco le sirve una oposición dedicada exclusivamente a negar y bloquear y no aportar ninguna propuesta que se pueda contraponer a las del gobierno. Esa oposición no nos sirve, si su única función es reclamar al gobierno para que se vaya porque ella quiere ocupar el lugar. Se les olvida que es el gobierno legal elegido por nuestros representantes y menospreciar esa función es denigrar la voluntad de los electores. Es necesario que tengamos una derecha constructiva y no la que reclama lo que la voluntad popular no le ha dado.

Post scriptum: Considero que el señor criminal Netanyahu debe tener asumido que, además de sembrar la muerte del pueblo palestino, también está generando odio hacia el pueblo israelí. Los ciudadanos del mundo consideran que este genocidio solo está basado en la falta de respeto hacia el ser humano. Y cuando los sectores más ortodoxos judíos animan a esta fórmula de asesinatos, pregonan que lo hacen por mandato de su dios, no hacen más que pregonar un mensaje de odio y falta de amor.