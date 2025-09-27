Otoño sin muchas esperanzas

El trasiego político de nuestro querido país, España, nos hace vislumbrar un otoño, entumecido, sin esperanzas claras de que esta situación, la política, mejore. La constante algarabía que monta este circo, debido mayoritariamente a su incompetencia, oculta momentáneamente la realidad factual. Pero, eso, momentáneamente.

La cantidad de problemas que se van acumulando por la incapacidad del Gobierno actual de sacar adelante unos presupuestos, inciden ya, de manera insoportable en las personas, en los ciudadanos.

Tomemos una muestra, y para ello, vamos a echar un vistazo al informe de la Comisión Europea de fecha 17-12-2024 Propuesta de Informe Conjunto de Empleo de la Comisión y el Consejo. En él, se dedica un espacio para analizar, entre otras, la situación de nuestro país en lo que se refiere a pobreza infantil. Los datos son los que son. Las proporciones de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, tanto en general como en los niños, se fijaron en el 26,5% y en el 34%, respectivamente. Significativamente por encima de sus promedios de la Unión Europea (del 21,3% y 24,8%). Y concluye que representan «situaciones críticas».

El impacto de las transferencias sociales (distintas de las pensiones) con el fin de reducir la pobreza alcanzo un 22,9% frente al 34,7% de la UE, deteriorándose durante dos años consecutivos y pasando a una «situación crítica». Además, se censura que la eficacia de las transferencias sociales es particularmente baja para reducir el riesgo de pobreza infantil (17,0% frente al 41,4% en la UE). No disponemos estadísticas estatales que nos trasladen el mismo enfoque que la Comisión Europea intenta investigar y es una pena porque serían más inmediatas. ¿Tezanos y su cocina?

La forma para revertir esta situación es que el Gobierno dispusiese de unos presupuestos y los desarrollase, enfocados, en solucionar definitivamente, esta grave lacra que padece, desde hace años, nuestro país. Pero, Pedro Sánchez, únicamente ha conseguido una única mayoría que fue la de su investidura. Llevamos tres ejercicios sin presupuestos, y las consecuencias más severas, las están pagando los ciudadanos más desfavorecidos.

El calamar se está quedando sin tinta, apenas le quedan botes de humo que distraigan la atención y lleven el relato al marco discursivo, del casi millar de asesores, que crean la realidad paralela, con la que se pretende engañarnos, diariamente. El clamor de un pueblo, traicionado, espera, pacientemente, en silencio, a que se le dé una oportunidad para mostrar su desencanto con todo este espectáculo.