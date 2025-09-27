La Revolución Francesa en el devenir del conde de Aranda

Es claro y notorio que lo sucedido en Francia a partir de la toma de la Bastilla (julio de 1789), impregnaría todos los poros de la política española de final de siglo. Y el destino del conde de Aranda no sería una excepción. De hecho su vuelta al poder (decano del Consejo de Estado y presidente interino de la Secretaría de Estado en 28 de febrero de 1792) coincidió con una eclosión de la crisis entre los meses de agosto y septiembre de 1792 (asalto a las Tullerías, abolición de la monarquía y proclamación de la república, ejecuciones sumarias a aristócratas, clérigos refractarios, presos comunes...) por lo que la crisis le absorbió toda su atención y ya desde una posición un tanto débil al no poder rodearse de fidelidad ministerial.

Igualmente tendrá una influencia decisiva la ventura del rey Luis XVI, prisionero de la Revolución. Y con la duda irresoluta del destino del monarca francés, España decretó la guerra a Francia en el Consejo del 24 de agosto de 1792 (recogiendo el guante previo de la Convención francesa). Y el gobernante aragonés, sin más dilación, emitió un informe: Sobre el modo de acometer a los franceses con fecha 7 de septiembre. Por tanto, es obvio que Aranda pretendía el fin de la Revolución y el restablecimiento de la monarquía en Francia, alejado de los que le acusaban de afrancesado por su época de embajador en París y embaucado de ideas ilustradas (si bien tendría cierta relación con Voltaire y Condorcet). Su cabeza, podríamos decir, estaba dominada por su pragmatismo, su gen estadista y su visión global del futuro. Y ahora mismo Austria y Prusia, enemigas de Francia, también eran miradas de reojo…

Pocos días después, el 20 de septiembre, la batalla de Valmy daba la victoria a los revolucionarios frente al ejército prusiano. Inesperado desenlace que alertará a Aranda de un posicionamiento menos beligerante, la neutralidad armada, y que lo mejor era reforzar el cordón defensivo de los Pirineos, pues tampoco el mal estado de las finanzas y la no mejor preparación del ejército alentaban a mayores empresas. Siempre con el rey francés prisionero de fondo. Y en esa convicción le sobrevendría el cese como Secretario de Estado en 15 de noviembre, aludiendo motivos acuciantes de descanso. Desde luego, la influencia de la reina María Luisa y, por ende, de su sucesor Godoy estarían detrás del contubernio de la destitución.

La ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 1793 daría un giro radical a los planteamientos pacíficos con la Convención girondina y aunaba definitivamente a todas las monarquías europeas contra la Revolución. El conde de Aranda, aun convencido que la paz era el mejor camino, por vocación castrense proyectó varios planes de campaña acogidos con indiferencia. No obstante, sus Observaciones de finales de 1793 eran todo un alegato a la paz, pues sabía, atinadamente, que una España y una Francia débiles, favorecería a una Inglaterra interesada en desmembrar los imperios americanos español (mucho más importante) y francés. Convencimiento que le costaría su posterior destierro a tierras andaluzas tras el Consejo de 14 de marzo de 1794. La guerra se tornaría de color francés. Concluyendo 1795 con la Paz de Basilea en 22 de julio y donde la parte española de Santo Domingo pasará a manos francesas.

Y el destierro del Abarca de Bolea acontecerá en un momento crítico para la España y Europa de la época ya desplegados los efectos de la Revolución Francesa de 1789. Esa quietud y uniformidad del Antiguo Régimen peninsular empezará a hacer aguas al nacer voces discordantes. Los valores tradicionales (monarquía, sociedad estamental y religión) y las ideas ilustradas (igualdad y libertad, sobre todo) entrarían en colisión; por lo que, en ese sentido, los soportes primeros apoyarían la guerra contra el francés y los segundos no. Y esa dualidad naciente, quizá ya, acompañará a España en toda su historia venidera. No obstante, esa coyuntura política no favorecerá el pensamiento del conde de Aranda, pues su pacifismo fue tachado de pro-francés, y por tanto de traidor, cuando en realidad estaba basado en las posibilidades militares del país y en las consecuencias de una más que posible derrota. Y como así el devenir le daría la razón...