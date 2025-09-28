Sobre agravios y prioridades

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante el debate sobre el estado de la comunidad, esta semana. / Miguel Ángel Gracia

Está bien que Aragón empiece a centrarse en lo que de verdad importa a sus ciudadanos. Lejos del ruido de la política nacional, ahora que Azcón y Alegría se reprochan mutuamente estar pensando más en lo que pasa en Madrid que lo que necesita Aragón, quizá este último debate sobre el estado de la comunidad nos ha servido para confirmar que lo último es lo que más debería ocuparles y preocuparles. Sorprendió el presidente anunciando un nuevo hospital Royo Villanova que supondrá 200 millones de inversión para 2030, –de nuevo solo mira a Zaragoza, que dirán algunos–, mientras en Barbastro cientos de personas clamaban por una urgente respuesta y el mismo trato para sus carencias, también importantes, tanto como las del hospital de la capital pero de momento invisibles, o mientras el nuevo mapa sanitario que reordenará los recursos y servicios, y que se prometió para este año, sigue sin fecha.

Este es el ejemplo perfecto para hablar de que la política siempre son prioridades o de que los agravios internos también existen, igual de relevantes que los que atañen al trato que Moncloa dispensa a Cataluña con respecto a otras comunidades como la aragonesa, no tan externos o ajenos a los intereses de Aragón como algunos partidos quisieran. Ni atacar a Pedro Sánchez es la cura para todos los males, ni que Azcón hable de genocidio en Palestina acabará con la barbarie en Gaza, pero dar soluciones en sanidad, educación o vivienda sí está en su mano.

Se da un paso de gigante para la creación de pisos en Zaragoza, –de nuevo Zaragoza, que dirán algunos–, con la adquisición de suelo por parte de la DGA para promoverlos y que ayuden a la maltratada juventud y sus opciones de emancipación o que atiendan la enorme demanda que está por llegar con los proyectos milmillonarios anunciados. Y está bien que Aragón deje de rebozarse en esos miles de millones que están por venir y se centre más en los deberes que le dejan, tanto en vivienda como en movilidad, para su agenda de los próximos años. Supongo que la nueva contrata del bus de Zaragoza, que sigue sin licitar Natalia Chueca y que será para los próximos diez años, contempla este incremento de pisos en Arcosur y de nuevos vecinos a los que habrá que mover luego, por ejemplo.

Que la DGA entre en Arcosur es la noticia más relevante de los últimos 15 años para la zona, pero igual hay más propietarios dispuestos a ofrecer suelo, no solo Ibercaja. Mientras, Teruel también va a necesitar más vivienda y a toda velocidad. Si la apuesta por el aeropuerto es tan importante, incluida la de Defensa, van a llegar muchos nuevos residentes y la oferta es insuficiente... Lo bueno de todo esto es que hay tanto por hacer que cualquier medida estrella siempre es bienvenida. Lo malo, que hay tanto por hacer que siempre será insuficiente o habrá alguien que se sienta agraviado. En Zaragoza y en Madrid, es cuestión de prioridades.