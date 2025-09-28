Azcón vuela alto y el PSOE no despega

El debate de esta semana en las Cortes de Aragón ha dejado una fotografía política más o menos enfocada: Jorge Azcón y el PP tienen claro su proyecto, mientras que el PSOE parece no saber desde dónde ni cómo responder. El presidente aragonés se mostró seguro, sin titubeos ni signos de nerviosismo, consciente de que tiene margen político y económico para marcar la agenda. En cambio, los socialistas no logran articular un discurso consistente que les devuelva la iniciativa en Aragón.

Azcón, que sabe que Vox no es un socio del que se pueda esperar mucho más allá del acompañamiento numérico, ha optado por ensanchar su espacio político, y lo está haciendo con inteligencia estratégica: no abusa de ideología, salvo en cuestiones tradicionales de la derecha —la rebaja de impuestos y la concertación del bachillerato— y dibuja grandes retos en vivienda, sanidad y servicios sociales. Con ello transmite una imagen de gestión práctica y de centralidad política, muy alejada de la confrontación dura que marca el PP nacional.

Juega con una ventaja crucial: gobierna sin presupuestos, pero dispone de liquidez suficiente. Aragón está recibiendo más dinero que nunca gracias a los fondos europeos y a las tasas derivadas de las inversiones que llegan. Ese colchón económico le permite hacer política sin necesidad de grandes batallas presupuestarias, a las que el PSOE difícilmente podría oponerse sin quedar en una posición incómoda.

El presidente también mandó un mensaje claro a Vox: necesita su apoyo para las cuentas, sí, pero no va a arrastrarse tras sus postulados. Con ese gesto, Azcón se reserva la centralidad del tablero aragonés, consolidando una posición que ni el PSOE ni la izquierda parecen capaces de disputar. Ahí radica buena parte del problema socialista: carece de un proyecto reconocible y de una estrategia aragonesa que contrapesen el relato del PP.

Las señales de esa debilidad no se ocultan. La ausencia de Pilar Alegría en la primera jornada del debate y la falta de aplausos a Javier Lambán fueron síntomas evidentes de un partido en horas bajas, sin rumbo ni liderazgo claro. Durante tiempo, el PSOE aragonés se distinguió por mantener más distancia con Sánchez que con Azcón, pero ahora el tablero ha cambiado: el popular ha recogido el guante de ese desapego y lo ha convertido en ventaja propia, mientras que los socialistas no acaban de definirse.

Aragón necesita una política con visión a medio y largo plazo. Azcón, con sus limitaciones, está ocupando ese espacio con pragmatismo, recursos y un discurso que suena moderado. El PSOE, en cambio, sigue atrapado en su indefinición. El PP gobierna desde la centralidad y la iniciativa, y el socialismo aragonés se ha quedado sin relato propio. Corre el riesgo de convertirse en un mero espectador, justo cuando más falta haría una alternativa sólida.