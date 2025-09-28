China pone un pie en Zaragoza

El Leapmotor B10 ya tiene precio para España

El año 2025 marcó un hito en la consolidación de las relaciones entre Aragón y China, pero 2026 tiene visos de convertirse en la consagración de un vínculo que tendrá como principal argumento el cambio de paradigma en el sector del automóvil. Mientras Europa tiembla por la colonización del mercado europeo por parte de las grandes marcas asiáticas –más competitivas que las del viejo continente y más accesible a los bolsillos de los ciudadanos–, Zaragoza se posiciona como uno de los destinos de referencia para fabricantes y proveedores de la gran potencia económica mundial. Y es que las corporaciones chinas de automóviles venden ya más coches que algunas marcas como Renault, Audi, Peugeot, Opel, Citroen, Dacia o Fiat. Además, también han rebasado a japonesas muy afianzadas en el mercado (Mazda, Honda, Nissan, Kia o Hyundai).

Por tanto, el nuevo escenario que está por venir obliga a reflexionar, trazar una estrategia y tratar de posicionarse en un mercado tan competitivo como cambiante y que estará sujeto a fuertes turbulencias en los próximos años. Los municipios de la provincia de Zaragoza como Figueruelas, Pedrola, Alagón y Borja, entre otros, donde la automoción tiene un peso más que notable, serán el epicentro de una transformación sin precedentes en un sector que está llamado a ser (todavía más) uno de los puntales de la economía aragonesa.

El desembarco de gigantes como CATL, que producirá más de un millón de baterías para coches eléctricos desde Figueruelas significará una revolución para la comunidad, no solo porque invertirá más de 4.000 millones en un proyecto de enorme envergadura sino porque creará más de 4.000 puestos de trabajo. El socio chino de Stellantis, que lidera la fabricación mundial de baterías para coches eléctricos, con 13 plantas, cinco centros de investigación y desarrollo y más de 80.000 empleados en todo el mundo, es solo la punta del iceberg de lo que está por venir a Aragón.

La llegada en cascada de nuevas compañías interesadas en instalarse en el corredor del motor de Zaragoza será una realidad en 2026. De hecho, el fabricante chino Leapmotor está a la espera de recibir el visto bueno por parte del Ministerio de Industria para acceder a las ayudas de la cuarta convocatoria del Perte VEC, lo que impulsaría definitivamente una inversión millonaria destinada a la producción de dos nuevos vehículos en Figueruelas, el B10 y el B05, con lo que ello supondrá como efecto arrastre a todos los niveles.

No hay duda de que habrá contratiempos y de que algunos de estos gigantes del automóvil echarán mano de empresas auxiliares con las que han estado trabajando ya en China. Algunas de ellas se asentarán a Aragón, lo que supondrá que otras, pertenecientes al tejido productivo local, pierdan algunas de las adjudicaciones. Sin embargo, el horizonte que se abre es esperanzador para la comunidad porque estas firmas asiáticas aportarán conocimiento, tecnología, riqueza y empleo que impulsarán hacia la vanguardia industrial a los municipios donde se asienten.

El efecto dominó ha comenzado en la conexión entre China y Zaragoza y parece imparable. Esta misma semana, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anunciaba desde Shanghai que el gigante chino Juneyao ha elegido la capital aragonesa como puerta de entrada al mercado europeo. Y lo hará con una inversión de 10 millones de euros para la fabricación de vehículos eléctricos industriales, en lo que puede ser el primer paso de muchos más, sobre todo tras sellar alianzas con las aragonesas Carreras y con Zeumat.

CATL, Leapmotor y Juneyao suman juntos una facturación cercana a los 16.000 millones, pero llegarán nuevos protagonistas al escenario económico de Aragón. Y lo harán de otros sectores como la energía, la tecnología y la logística, áreas, por cierto, ya muy asentadas en la comunidad. Por no hablar de la agroalimentación, un sector con el que ya se han establecido vínculos importantes a través de empresas como Grupo Jorge, Grupo Costa, Litera Meat o Fribin.

El ecosistema económico aragonés sufrirá durante la próxima década una transformación sin precedentes con China como gran impulsor de esa metamorfosis. La pregunta es como interiorizará la comunidad ese cambio de paradigma.