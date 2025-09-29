Casademont: históricas e imparables

El Casademont femenino volvió a hacer historia ayer en Huesca. Se alzó por primera vez con la Supercopa de España ante el Valencia Básket, su bestia negra de los últimos años, para escribir con letras de oro otro episodio brillante en su trayectoria y un título más en su palmarés, el segundo tras la Copa de la Reina de 2023. Dominó el partido de principio a fin, con un juego sólido y ambición en cada lance, demostrando que las chicas de Carlos Cantero son un equipo que sabe ser imparable y que tiene hambre de victorias y de más títulos. La reacción en la eliminatoria de la Euroliga, con una remontada histórica solo unos días antes, parece haber espoleado al conjunto zaragozano, que a este nivel puede aspirar a todo lo que se proponga. Las gradas del pabellón oscense estaban entregadas durante todo el choque con un conjunto que transmite mucho más que buen juego. Quizá en el futuro se vea con mejor perspectiva todo lo que están consiguiendo para la comunidad aragonesa, una impronta que ha sabido conectar con un público de amplio espectro, los de siempre y los que ahora disfrutan con sus victorias y han descubierto el baloncesto femenino, y una imagen que ha sabido calar en las niñas que ahora sueñan con ser como Mariona Ortiz o Helena Pueyo, o cualquiera de la plantilla, y ser algún día MVP en una final como la de ayer y levantar un título que emociona y llena de orgullo a todo Aragón. No es casualidad su éxito, y ha llegado justo a tiempo la reacción tras el batacazo en Brno, porque este año toca soñar con grandes gestas y ese tropiezo inicial ya está enterrado en el olvido de la afición. También transmite humildad y unidad, dos valores que en el deporte de élite son oro puro, al margen del talento, que siempre está, porque es lo que les hace más poderosas en la pista y más admiradas fuera de ella. Son imparables e históricas, y le dan a la tierra títulos en una disciplina que en el pasado quedaba arrinconada o reducida a una minoría. Ahora ellas son la punta de lanza del deporte en Aragón, el deporte femenino es el que más éxitos reporta en esta y otras disciplinas, y es también un buen momento para reconocerles el esfuerzo, a las jugadoras, al técnico y al club, con Reynaldo Benito a la cabeza, su presidente y el primero que apostó por crear el equipo en 2020. Llegarán otros momentos complicados, pero ahora es la hora de creer y no marcarse límites para una plantilla que parece no tener techo.

El deporte de élite está demasiado acostumbrado a exigir éxitos con inmediatez y castigar los fracasos con excesiva dureza, pero el ejemplo del Casademont femenino es el de un equipo cocinado a fuego lento que ahora parece insuperable pero sobre todo que siempre ha creído en sí mismo. Han vestido su camiseta jugadoras muy importantes como Leo Fiebich o Vega Gimeno que ahora ya no están, pero creyeron igualmente en su seña de identidad y ayudaron a construir un proyecto que ha descubierto nuevas caras y un conjunto en el que resulta difícil destacar a alguna por encima del resto. Todas ellas son las protagonistas y desde ayer... ¡Supercampeonas de España!