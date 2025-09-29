La raíz seminal, fundacional, de Jaca como alma del Reino de Aragón ha encontrado nuevo soporte y difusión en un ciclo histórico-cultural que exalta las fortalezas antiguas (teóricas y monumentales) de la villa altoaragonesa –«ciudad real», como nunca olvida recordar el historiador y escritor Domingo Buesa–, recreando para propios y foráneos los rasgos y rituales, las características y pautas de nuestro ser primigenio como aragoneses, nuestro nacimiento a la historia.

En la presente edición de Jaca, Reino y Leyenda –así se llama este programa cultural jacetano de enorme éxito popular y declarado Fiesta de Interés Turístico– tuve el honor de participar con una conferencia sobre Pedro Alfonso. Judío converso, médico personal de Alfonso el Batallador, este sabio oscense compuso en latín media docena de obras y tratados muy notables para su tiempo (siglo XII), conquistando con su más famoso título, Disciplina clericalis, prestigio y fama continental.

Integrado por cuentos, sentencias, fábulas, consejos y opúsculos, este libro maravilloso se lee hoy con la admiración de un clásico. La extraordinaria erudición de Pedro Alfonso, procedente en parte del legado grecolatino, nutrida además con su asimilación de las grandes compilaciones procedentes de las culturas hindú, árabe y persa –Calila e Dimna, Serembar o Las mil y una noches–, le permitió adaptar al gusto de los lectores aragoneses, castellanos o franceses ese tipo de relatos sentenciosos o didácticos, protagonizados por maestros que ilustraban a discípulos, o, como en las fábulas antiguas, por animales emblemáticos de virtudes o taras. Además, Pedro Alfonso creó, literariamente hablando, soltó la imaginación, compuso personajes, episodios, nuevas aventuras con las que sorprender y encantar a sus lectores, ávidos, a la par, de conocimiento y entretenimiento.

Reino y leyenda, encomiable esfuerzo del ayuntamiento jaqués, sumerge literalmente a Jaca en el ambiente altomedieval de sus primeros reyes, obispos, fueros, conquistas… Cabalgatas, mercados y justas, pirotecnias y torneos invitan a regresar allá donde el viejo Reino comenzó a tramar lo que con el tiempo serían la Corona de Aragón y su imperio mediterráneo. Un bello y práctico homenaje a las raíces que aporta a Jaca el encanto de lo medieval, renovando su alta dignidad como capital del Reino.