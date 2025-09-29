Una lanza celtibérica en Madrid

No ha sido en Flandes, sino en la capital de España, no fue una pica de los Tercios, sino una lanza, la que usaban los celtíberos. La Dirección General de Patrimonio Cultural de Aragón ha dado en varias dianas con esta lanzada; en primer lugar, la oportuna exposición Alas para la guerra: Aratis y la Celtiberia, en armoniosa colaboración con el Ministerio de Cultura y el Museo Arqueológico Nacional, donde se exhibe del 24.6 al 5.10 con más de 30.000 visitantes (bastante por encima de la media); esa muestra ha tenido como colofón las jornadas científicas del 25 y 26 de septiembre, donde convergieron algunos de los más destacados arqueólogos sobre la Celtiberia, así como los cuerpos de seguridad del Estado para debatir sobre expolio y protección del patrimonio. En ese marco también se hizo un merecido homenaje al arqueólogo soriano Alfredo Jimeno, el gran investigador y divulgador contemporáneo de Numancia. Este memorable logro tiene que convertirse en un acicate para que el Gobierno de Aragón siga apoyando el patrimonio celtibérico, que tiene un enorme valor arqueológico, pero que está desde hace lustros descuidado y deteriorado. Basta visitar yacimientos tan emblemáticos como Arcóbriga (Monreal de Ariza) o Segeda (Mara/Belmonte) para comprobar ese lamentable estado. La directora general, Gloria Pérez, arqueóloga procedente de la Celtiberia zaragozana, tiene gran sensibilidad por el tema y está relanzando la ciudad de Aratis (Aranda de Moncayo), de la que proceden los recuperados cascos celtíbero-calcídicos. Pero este asunto tiene que ser prioritario para el Gobierno de Aragón, porque se trata de uno de nuestros ejes identitarios y uno de los legados más destacados de la Céltica europea. El bronce de Botorrita I (s. I a.e.c.) es el texto más extenso (junto al bronce galo de Coligny) escrito en lengua céltica antigua; igualmente Segeda I es la ciudad celtibérica mejor conservada, pues no tuvo asentamiento romano tras su forzado abandono, además de conservar elementos singulares, como una casa helenística, un lagar de vino y un probable observatorio astronómico, todos ellos estudiados por el profesor Burillo. Como él, tantos otros arqueólogos –Medrano, Gutiérrez, Marco, Sopeña, Jordán, Gonzalo, Romeo, Fatás, Chordá...– han conseguido situar la Celtiberia aragonesa en un lugar destacado de la protohistoria europea. Esa singularidad y valor cultural no quedan reflejados en los museos de Zaragoza o Teruel, donde los celtíberos se entreveran con otros restos de la Edad del Hierro y apenas se reconoce su vinculación con la Céltica europea. Las lanzas hay que clavarlas ahora aquí.