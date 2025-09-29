Sánchez en su defensa de Gaza está reubicando la política exterior española. Pero, sobre todo, está teniendo un impacto directo en la política nacional. Se está convirtiendo en el nuevo «no a la guerra» en una sociedad que zarandea a sus políticos por la inacción ante el drama humanitario retransmitido al minuto.

Como en 2003, cuando José Luis Rodríguez Zapatero capitalizó el rechazo popular a la guerra de Irak, en contraste con el alineamiento atlantista del Gobierno de Aznar, ahora Sánchez toma el pulso a una sociedad española que, en su inmensa mayoría, ve con enorme indignación las acciones del Gobierno israelí en Gaza.

Sánchez ha sabido leer ese clima. Su discurso sobre derechos humanos con una narrativa de liderazgo europeo progresista, le permite reforzar su perfil internacional, pero, sobre todo, consolidar su posición en casa, cuando los números parlamentarios evidencian cada semana las terribles dificultades para alinear a Junts y Podemos en algún proyecto. Lo hace en un momento en que la economía aguanta, la derecha se está enzarzado en sus incomprensibles giros de guion y la izquierda necesitaba una causa unificadora tras las tensiones internas del espacio Sumar-Podemos.

Un momento significativo en esta estrategia ha sido la intervención del Rey en Naciones Unidas, con su defensa firme de los dos Estados y del derecho internacional humanitario. Su discurso fue percibido como un respaldo indirecto, pero contundente, a la posición del Gobierno.

Hacer llegar a un foro global un mensaje alineado con el del Ejecutivo refuerza la credibilidad internacional de España y consolida la imagen de un país cohesionado en su política exterior frente a una crisis humanitaria de primer orden. Para Sánchez, este respaldo simbólico ha sido oro político.

Frente a esto, el PP queda descolocado. Su reacción, inicialmente más alineada con la cautela de Bruselas, le hace parecer ambiguo ante una causa humanitaria con gran carga emocional. Aunque después del Rey están redireccionando la posición, su negativa a secundar iniciativas como el reconocimiento del Estado palestino lo sitúa a remolque del discurso dominante.

La situación recuerda al error político del PP en 2003, cuando subestimó el poder simbólico del «No a la guerra», creyendo que se trataba de un asunto de política exterior sin apenas repercusiones internas. Hoy, al igual que entonces, se equivocan. Gaza, como Irak, ha dejado de ser solo un conflicto lejano, se ha convertido en una causa nacional que moviliza a votantes jóvenes, sectores progresistas, movimientos sociales y un electorado que valora la posición moral por encima del cálculo geoestratégico.