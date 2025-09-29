Reflexiones sobre el asesinato de Charlie Kirk

Como seguramente sabrán, el influencer ultraconservador norteamericano Charlie Kirk fue asesinado de un disparo. Para que no haya dudas, lo primero de todo es condenar el asesinato y así poder reflexionar con más libertad. La primera reflexión es sobre la enorme repercusión que ha tenido fuera de EEUU el asesinato de alguien que aquí era completamente desconocido. También destaca sobremanera que se le esté tratando de convertir en una especie de mártir. Esto lo digo porque los asesinatos en general, y los motivados políticamente en particular, no son algo especialmente raro en EEUU. Podemos recordar aquí el asesinato de una congresista demócrata y su esposo el pasado junio (también fue herido el mismo día otro congresista). Al marido de la líder demócrata Nancy Pelosi, un señor de 83 años, le abrieron la cabeza a martillazos hace un par de años. Afortunadamente, sobrevivió. Hay muchos más casos, pero por lo que sea no han recibido la misma atención mediática, ni han generado un debate en torno a la polarización.

La segunda reflexión tiene que ver con efectos del asesinato. En EEUU echaron a un famosísimo cómico de la tele por decir que se está intentando sacar rédito político del asesinato. Trump ha sugerido retirar la licencia audiovisual a las cadenas que estén en su contra. Esto da un poco de miedo. En esta misma línea se está hablando de declarar terrorista al movimiento antifascista (Antifa). Esto es especialmente curioso por dos razones. La primera, el asesinato no ha sido cometido por una organización, sino por un individuo solitario. La segunda razón es que hay muchas dudas sobre la supuesta ideología del presunto asesino.

La tercera reflexión viene por el lado de las ideas que matan. En este caso, incluso a quien las defiende. En la sociedad hay personas que no es que padezcan enfermedades mentales, es que están completamente zumbadas. Y esto vale tanto para EEUU como para cualquier otro lugar. Por eso, en los lugares del mundo más civilizados hemos llegado a la conclusión que lo mejor no es tener armas para defenderte, sino que nadie las tenga. De esa forma hay mucha más seguridad y menos muertos. Charlie Kirk, por el contrario, pensaba lo siguiente: «Creo que vale la pena pagar el precio de, desgraciadamente, algunas muertes por arma de fuego al año, con tal de que la segunda enmienda nos permita defender otros derechos que tenemos por la gracia de Dios». Si pudiéramos preguntarle ahora, no sé si pensaría lo mismo.