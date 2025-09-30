Las ausencias

Miramos al cielo con miedo recordando aquel 29 de octubre cuando algunos pueblos de la Comunidad Valenciana fueron arrasados por el agua, causando la muerte de más de 200 personas. Miramos al cielo con miedo, porque la dana de octubre de 2024 cambió nuestra perspectiva de mirar y sentir las inundaciones. Hoy, día de San Miguel, escribo estas líneas cuando el cielo se torna negro sobre localidades que ya vivieron hace 11 meses la furia del agua, mientras nadie sabía qué hacer, porque las alertas llegaron a los móviles cuando la gente se estaba ahogando, los colegios abrieron con normalidad, las empresas trabajaron como cualquier otro día porque, como decía, nadie estaba al mando, porque el presidente de Valencia, el señor Mazón, estaba celebrado una comida ajeno al horror que se estaba viviendo en las calles de algunos municipios ante la avalancha de agua, que todo se lo llevó por delante. Sobre todo, la vida.

Un año después, aunque no lo hayamos aprendido todo, algo sí hemos aprendido y hoy, por ayer, los colegios están cerrados en 239 municipios de la comunidad, la empresas en las zonas donde se prevé mucha agua no han abierto, la teleasistencia está preparada para lo que pueda pasar y evitar que fallezcan personas con movilidad reducida, en 2024 fueron 37, los vecinos no bajarán a sus garajes a sacar sus coches y las calles permanecerán vacías esperando que pase la avalancha. Luego el agua hará lo que quiera y pueda, pero al menos partimos de otra premisa al evitar el riesgo a miles y miles de personas.

Sin duda es una buena noticia y sorprende que el pasado domingo, cuando la comunidad ya estaba en alerta roja, el presidente Mazón no acudiera a la reunión de coordinación ante la emergencia por lluvias en las provincias de Castellón y Valencia. No era obligatorio y por ese prefirió estar en un acto del partido donde se iba a construir un decálogo sobre la inmigración, más bien contra los inmigrantes, que al lado de aquellos que estaban valorando y tomando medidas ante la alerta roja que sobrevolaba Valencia.

Esa ausencia fue nefasta, porque demostró otra vez que al presidente de la Comunidad de Valencia le interesan muy poco los valencianos y los desprecia haciéndoles revivir el dolor y la rabia. Ojalá hoy, cuando lean estas líneas, el agua no haya provocado más daño que el de su paso feroz y ruidoso por calles y carreteras vacías.