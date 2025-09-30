Canto a la amistad

Qué bello es poseer buenos amigos que nos acompañen en la vida. Amigos con los que exista tal complicidad que con una simple mirada se alcance un entendimiento absoluto. Amigos que, aun cuando la existencia nos aleje por caminos diferentes, siempre perdurarán en la memoria los gratos momentos y experiencias compartidas, pues la auténtica amistad deja siempre un sedimento que ayuda a superar las horas bajas, orientando el pensamiento hacia recuerdos felices.

Ejemplo palpable de una amistad tan bella nos lo ofrece Amancio Prada, inseparable durante décadas de Carmen Martín Gaite, a la cual nunca olvidó y que ahora recuerda merced a un concierto homenaje de la Universidad de Salamanca y la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, cuando se cumple el centenario del nacimiento de la escritora, merecido reconocimiento que, como suele ser el caso, hubiera sido más satisfactorio de darse en vida.

Suelen distinguirse muchas parcelas artísticas, sea la música, literatura o artes plásticas, pero todas tienen en común la búsqueda de la belleza, tan presente a lo largo y ancho de la obra de Carmen Martín Gaite, autora que amaba Salamanca casi tanto como Galicia, donde tenía sus raíces maternas, escenario ideal para el vuelo de su imaginación en alas de meigas, hadas y ninfas. Tan incomprendida como intelectual que como mujer, buscaba en los libros las respuestas a preguntas que nadie respondió. Aun después de extinguirse su relación con Rafael Sánchez Ferlosio, siempre conservó un buen recuerdo de él, así como de quienes la acompañaron en aquella etapa madrileña.

Su tiempo acabó, pero permanece presente tanto en sus lectores como en quienes se sientan frente a un folio en blanco dispuestos a verter sobre él todo lo que son y sienten. Allí donde se encuentre, se sentirá muy orgullosa cuando escuche la voz emocionada de Amancio Prada.