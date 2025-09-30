El Dr. Trump y el paracetamol (1)

En el año 2000 la prestigiosa Universidad de California en Berkeley, concedió un doctorado honoris causa a Madeleine Albright. En el acto de entrega hubo muchas protestas y los estudiantes colgaron una pancarta que decía: «Madeleine Albright es una criminal de guerra». Los de la pancarta y todos los que protestaron fueron expulsados de la sala. También en el mismo acto se entregaba la medalla de la universidad a una estudiante palestina, Fadia Rafeedie. Albright se fue y ya no oyó el discurso de la palestina en el que le reprochaba que con su bloqueo a suministros médicos a Irak, había provocado cientos de miles de muertes de niños y que la CIA estaba financiando a Sadam Huseim en su guerra contra Irán en la que murieron un millón de personas. 2025.

Ya saben, Trump se ha consagrado como un gran experto en la relación entre el paracetamol y el autismo. Ya antes mostró sus habilidades al prescribir la luz solar e inyecciones de lejía contra el virus del covid-19. Se ignora si tal solución se la aplicó a sí mismo. Quizá sí y eso explicaría las tonterías que dice y hace. Es capaz de auto proponerse para el Nobel de la Paz cuando es cómplice del genocidio de Gaza. Se salta el Derecho Internacional sin importarle el escenario. Dispara misiles contra lanchas en aguas internacionales en lugar de esperar a que entren en sus aguas jurisdiccionales, detener a los presuntos traficantes y ponerlos ante un juez. Su cargo le permite todo, sin límites. Igual en política internacional que dentro de sus fronteras.

Intenta amordazar a las universidades porque no tolera el pensamiento crítico. Siembra el odio contra los emigrantes y contra todos sus detractores, ataca a los jueces que le lleven la contraria, a la Reserva Federal, pretende acabar con la libertad de expresión y hace el ridículo en la Asamblea de Naciones Unidas, textualmente delante de todo el mundo. En fin, la lista de barbaridades hechas y dichas por este señor es interminable. Trump es un problema y sus numerosos imitadores también, allí y aquí. Pero sus excesos no son nuevos en la política de EEUU. ¿Hay remedio?