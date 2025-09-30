Una de los detalles que llama la atención en el conflicto judío-palestino y en su paralela guerra semántica es que el Papado no se haya pronunciado a propósito del genocidio. Término que León XIV no parece tener la menor intención de barajar. Cierto que ha exigido el cese de las armas, el retorno de la paz, pero ¿por qué no ha puesto nombre a los autores de la matanza? ¿Quizá porque se trata de una guerra de religiones, ajena al catolicismo? ¿De una «guerra pequeña», tal vez?

Este inquietante concepto, el de la «guerra menor», satura el nuevo ensayo de Laura Benton, editado por Crítica con el título de Lo llamaron paz y un aclaratorio subtitulo: La violencia de los imperios. En sus páginas, la prestigiosa historiadora norteamericana acumula ejemplos de pasados genocidios y crímenes de conquista relacionados con la ambición territorial o el odio aniquilador contra determinados pueblos.

Lo hace sutilmente, matizando cada concepto, cada paso que en la historia dieron los imperios hegemónicos en el transcurso de serlo, cuando saqueaban, pirateaban, practicaban el espionaje, el sabotaje, la guerrilla, el asedio y otros muchos recursos no tan propios de conflictos bélicos a gran escala como de «guerras menores», caracterizadas por escaramuzas, ataques de «falsa bandera» o píldoras de «guerra híbrida» como la que Putin viene aplicando a la frontera de la OTAN.

Al mismo tiempo, Benton nos recuerda que la interpretación de la historia, ya esté envuelta en una guerra mundial o en una serie de «guerras pequeñas», depende en gran medida del punto de vista que adoptemos. Poniendo como ejemplo el conflicto entre españoles, guaraníes y jesuitas con las misiones y encomiendas de tierras de estos últimos allá por los años de Carlos III y la Ilustración, cuando paradójicamente los religiosos fueron expulsados de España y demonizados en medio mundo. Patriotas, héroes, sectarios, progresistas… ¿Quiénes son quiénes en cada momento?

Desde el punto de vista militar, advierte, además, Lauren Benton, ojo a la aparición de «guerras pequeñas». Su combinación, en una suerte de fórmula letal, podría conducir a esa III Guerra Mundial que ni siquiera los analistas más optimistas descartan con rotundidad.