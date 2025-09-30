Qué lleva a una persona a vivir en la calle

¿Quién no se ha preguntado alguna vez por los motivos que llevan a una persona a vivir en la calle en situación de extrema necesidad? Si me lo hubieran preguntado al poco de comenzar a trabajar en el Albergue Municipal de Zaragoza, es posible que hubiera respondido a esa pregunta. Pero después de 20 años en ese centro, me cuesta dar una respuesta. Se me ocurren algunas circunstancias que pueden ser común denominador en muchas de esas situaciones, pero ninguna de ellas, por sí sola, explica que una persona pueda romper de manera drástica los vínculos con la sociedad para vivir en condiciones tan extremas.

La pobreza es, sin duda, una circunstancia que puede llevar a una persona a vivir en la calle. Pero hay muchas personas pobres que no llegan a ello y también he conocido alguna persona con recursos económicos más que suficientes viviendo en la calle.

La falta de entorno familiar también se suele asociar a quienes viven en la calle. Y es así. Pero también he conocido personas que tienen familia que se preocupan de ellas y que intentan, muchas veces sin éxito, ayudarles a salir de esa situación. Problemas de salud mental también son frecuentes en quienes viven en la calle. Quizás es en lo primero que pensamos al ver a alguien vivir en la indigencia ¿Cómo, si no, siguen en la calle pudiendo alojarse en un albergue? Por mi experiencia, puedo asegurar que ni mucho menos todas las personas que viven en la calle tienen problemas de salud mental.

Las adicciones se citan como un rasgo característico de las personas sin hogar. Quién más quién menos, pensamos que están en la calle por su alcoholismo o por el consumo de drogas. Por supuesto que en algunos casos es así. Aunque también puedo asegurar que muchas personas que viven en la calle ni consumen drogas ni beben alcohol. Además, hay que tener en cuenta que muchas veces el consumo no es causa sino consecuencia de vivir en la calle, una forma de evadirse, al menos en algún momento, de una situación tan dura. Se suelen citar otras circunstancias, como situaciones traumáticas de duelo, rupturas matrimoniales, fracasos profesionales...

Tras haber conocido miles de personas que vivían en la calle, el único aspecto común que encuentro en todas ellas es la incidencia de varias circunstancias. Ninguna de ellas, por sí sola, hace que una persona termine viviendo en la calle. Y cada persona es diferente, como diferentes son los impactos que tienen en cada una las diferentes circunstancias.

¿Podría ser, como a veces se dice, que cualquiera de nosotros pudiéramos llegar a esa situación en determinadas circunstancias? ¿Es simple retórica o podría ser real? ¿Podríamos usted o yo terminar, en algún momento, viviendo en la calle? La respuesta está, creo yo, en la capacidad de resiliencia que tengamos cada uno de nosotros ante las carencias, enfermedades, fracasos o rupturas que pudieran surgir en nuestra vida, y la solidez de nuestras redes familiares y sociales.

Hay una excepción que quiero mencionar: son las personas inmigrantes sin permiso de residencia ni trabajo. Si no tienen apoyo de familiares o compatriotas, muchas de ellas vivirán en la calle, ya que tienen que sobrevivir con escasísimos e inestables ingresos, fruto de alguna actividad no regularizada. Estas personas constituyen un elevado porcentaje de quienes viven en la calle, como está ocurriendo en los últimos meses en Zaragoza y que generan tanta preocupación vecinal en determinados barrios. Ya lo vivimos en otros momentos, como a principio de siglo, cada vez que vivimos una gran presión migratoria de países del Este o del Magreb y ahora, sobre todo, de países subsaharianos.

Lo que está claro es que las alternativas pasan por una atención personalizada, abordando las circunstancias que en cada caso hacen que una persona viva en la calle, o que dificultan salir de ella.

Pero no se puede esperar que los servicios sociales de los Ayuntamientos puedan dar respuesta, por sí solos, a estas situaciones, aunque tengan más financiación autonómica y estatal, que es necesaria para ofrecer alternativas asistenciales a las personas sin hogar y para apoyarles en sus procesos de inclusión.

Pero su inclusión no será posible si no hay empleos con salarios dignos, viviendas de alquiler accesibles, recursos de salud mental suficientes, centros y servicios para el tratamiento de adicciones, procesos efectivos para la regularización de inmigrantes... Todo ello es necesario para que las personas sin hogar puedan superar su situación. Sin ello, esperar que los servicios sociales o los ayuntamientos consigan acabar con estas situaciones es una utopía.