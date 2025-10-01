En la madriguera y cobrando

En la política nacional hay casos recientes que claman al cielo. Debiendo claramente haber abandonado la política sus protagonistas, no lo han hecho.

En Valencia, Carlos Mazón, presidente del Consell.

En Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación.

El primero, por haber ignorado sus responsabilidades el trágico día de la dana, contribuyendo con su necedad e ineficacia a empeorar la mayor catástrofe de su comunidad.

El segundo, por haber colocado al hermano del presidente en un puesto de trabajo expresamente creado para su sustento, sin otra justificación ni necesidad que la de complacer al hermano mayor; a cambio, lógicamente, de su gratitud.

El caso de Mazón, de una gravedad extrema, está suponiendo una auténtica vergüenza para Valencia y un bochorno para el resto del país. Su gran triunfo –el del propio Mazón–, logrando permanecer en su puesto a pesar de las multitudinarias manifestaciones en contra suya, de las lógicas e inaplazables exigencias de las víctimas, de la evidencia, con toda clase de testimonios, de su ausencia del puesto de mando y de su negativa a explicar por qué no estaba, ni a disculparse después, implica una severa derrota para la democracia. Que las instituciones valencianas carezcan de herramientas para deponer a este inmoral, inepto y prepotente individuo equivale a arrojar una paletada de barro al espíritu de la representación popular. Que Núñez Feijóo no lo haya obligado a dimitir habla de un PP sin catecismo moral, dirección política ni autoridad jerárquica. Mazón no representa a nadie, nadie lo necesita ni quiere, pero ahí seguirá hasta las próximas elecciones: presidiendo a cinco millones y medio de valencianos.

En cuanto a Gallardo, imputado por el caso del hermano de Sánchez, su oportuna dimisión de la Diputación e ingreso en la Cámara regional extremeña le ha regalado la inmunidad, el aforamiento. Las investigaciones periodísticas y lo que en los Juzgados se va sabiendo apuntan a que al pequeño de los Sánchez se le diseñó en la Diputación de Badajoz un puesto a la medida, saltándose los requisitos de contratación. Una burda maniobra, con sombras de corrupción, permitida por un PSOE al servicio de una familia, pero sin el menor culpable por ahora. Y con Gallardo en la madriguera, y cobrando.