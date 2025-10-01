Riesgos nuevos en la OTAN

Las incursiones de drones en el espacio aéreo de Dinamarca han sido el último capítulo de la guerra híbrida desatada por Rusia desde que el 9 de septiembre varios de estos dispositivos entraron en el espacio aéreo de Polonia. El flanco oriental de la OTAN se ha convertido en un teatro de operaciones apenas encubiertas por el Gobierno ruso, que se limita a negar que haya violado la legislación internacional; en el cuartel general de la Alianza cada vez es más frecuente que se pregunten si realmente estamos en guerra, en un nuevo tipo de guerra, y en el día a día crece la preocupación por la frecuencia con la que los ciberataques perturban la compleja red de comunicaciones civiles y militares en Europa occidental. Mientras, el Centro de Excelencia para la Ciberdefensa Cooperativa, situado en Tallin, capital de Estonia, multiplica las recomendaciones a los socios de la OTAN para que tomen medidas tendentes a minimizar los efectos de la ciberguerra en las redes, y en el cuartel general recuerdan que la cláusula de defensa mutua, artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, es de aplicación en el caso de un ciberataque que cause un número de víctimas similar al de un ataque convencional.

Pocas dudas caben sobre el propósito de Vladímir Putin de presionar a la OTAN para que retroceda a los límites que tuvo durante la guerra fría. Entre tanto, pone a prueba la capacidad de respuesta de los aliados y logra localizar el emplazamiento de sistemas que se activan cuando se registra una violación del espacio aéreo. El Kremlin pretende que se aplique de nuevo cuño la doctrina de la soberanía limitada desarrollada en la Unión Soviética en tiempos de Leónid Brezhnev, se impida a las repúblicas bálticas, Polonia, Rumanía, y quizá Finlandia y Suecia, ser miembros de la OTAN y se restablezca un cinturón de seguridad en la frontera occidental de Rusia. Una pretensión inaceptable para la OTAN, y mucho más para los países que voluntariamente se pusieron bajo su paraguas, que sin embargo, ante auditorios propicios, permite a Putin presentar sus movimientos como operaciones defensivas.

La errática política exterior de Donald Trump en momentos tan comprometidos no ayuda a sistematizar la estrategia de defensa preventiva. El presidente cambia de opinión con suma frecuencia y lo mismo avanza que Ucrania perderá parte de su territorio que ve factible que el Ejército ucraniano gane la guerra contra el invasor; lo mismo se desentiende de los asuntos europeos que anima a los aliados a derribar un avión ruso si viola el espacio de uno de ellos. No hay forma de esclarecer si se trata de meras improvisaciones o si cada una de estas declaraciones obedece a las conclusiones de los analistas del Pentágono, al frente del cual figura Pete Hegseth, un personaje con conocimientos más que limitados en materia de defensa.

Lo cierto es que en el teatro de operaciones europeo se da una situación radicalmente nueva no exenta de riesgos. La mezcla de guerra híbrida y operaciones de intimidación tiene un alto grado de volatilidad e imprevisibilidad, y el talante de Trump justifica no pocas dudas sobre su compromiso real con la OTAN para afrontar un desafío que va más allá de la invasión de Ucrania, superados los tres años y medio de guerra. Parece, en cambio, que la inestabilidad se ha adueñado del escenario y toda disonancia inesperada y peligrosa tiene cabida en él.