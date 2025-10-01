Valdejalón y el Compromiso de Caspe

El 31 de mayo de 1410 muere Martín I, el Humano, sin resolver el asunto de quién le sucedería en el trono de la Corona de Aragón ya que su único hijo, Martín el Joven, fallecía en la isla de Sicilia unos meses antes. Era la hora, según los deseos reales, de los jurisperitos, los teólogos, los moralistas, en definitiva, de los expertos en leyes. Los grandes linajes nobiliarios y ricoshombres de Aragón se vieron sorprendidos, ¡de sopetón!, por una disminución de su protagonismo en la escena política; algunos lo aceptarán y otros no, como veremos... Dos años durará este vacío de poder soberano (1410-1412) que la historiografía reconoce por Interregno. Y se pudiera pensar que las tierras, lugares y gentes de Valdejalón nada tenían que decir ni aportar a los transcendentales acontecimientos en el Aragón de estos años y resignado en su papel de testigo lejano. Afortunadamente, ¡claro!, para la riqueza de la Historia propia nada más lejos de la realidad.

En el Aragón sin rey afloraron viejas rencillas y disputas de poder entre las familias más importantes del reino, estas no tardaron en conformar alianzas en torno a candidatos a la realeza: los Alagón, Híjar y Luna, con Antón de Luna –señor de Almonacid de la Sierra– a la cabeza, en defensa de los intereses del conde Jaime de Urgel; y otro bando de objetivos más variopintos (simplemente contrarios al de Urgel o favorables a Luis de Anjou) con los Gurrea y los Urrea –con Pedro Ximénez de Urrea, vizconde de Rueda, al frente– y con los añadidos de los Fernández de Heredia –liderados por el arzobispo de Zaragoza– y la misma Diputación del Reino. Así pues, la confrontación del señor de Almonacid con el vizconde de Rueda, señor de Épila y Rueda de Jalón. Y este hecho de ninguna manera se presentará baladí...

El caso es que el conde de Urgel, nombrado Lugarteniente de Aragón por Martín I, viendo peligrar sus opciones a la monarquía, apostó por la violencia como principal estrategia para sus fines, lo que a la larga se mostrará contraproducente, y a ella arrastró a sus partidarios aragoneses y, lo que nos interesa, a Antón de Luna. La alianza contraria, por su parte, tomó posiciones pacíficas y asentía a las disposiciones del Justicia de Aragón, Ximénez Cerdán, y del arzobispo de Zaragoza, entre otras personas influyentes, en pos de una resolución lo más justa y legalista posible. Las Cortes de Calatayud de febrero de 1411 nacieron con un talante apaciguador (evitar la contienda entre los Luna y los Urrea) y encaminar definitivamente el proceso sucesorio en el nombramiento de nueve personas (entre ellas el propio arzobispo García y también Juan de Valtierra, obispo de Tarazona) con poder para tal fin. Todo pareció engañosamente bien. Y es en este momento cuando nos vamos a Valdejalón.

Unos meses después, el 1 de junio, Antón de Luna y el arzobispo García Fernández de Heredia, portavoces respectivos de Jaime de Urgel y Luis de Anjou, sellaban sosegadamente sus diferencias en un encuentro pactado en La Almunia de Doña Godina. Las intenciones de Antón de Luna serían otras, y en el paraje del Pueyo de Aranda (entre Almonacid y La Almunia) la comitiva pacífica del arzobispo sería emboscada por los doscientos lanceros del Luna. El resultado: el arzobispo asesinado al igual que sus acompañantes Pedro Díaz Garlón y los caballeros Tomás y Alonso de Liñán, así como el apresamiento de Jaime Cerdán, hijo del Justicia de Aragón.

Este atentado mortal, ocurrido en Valdejalón, resultaría a la postre determinante en la suerte sucesoria del reino aragonés y sus asociados a la Corona. El asesinato del arzobispo, partidario de la vía legalista, turbó sobremanera a los embajadores del principado de Cataluña y del reino de Valencia. El conde de Urgel iría perdiendo, paulatinamente, adeptos y respaldo legítimo incluso en su tierra catalana y los partidarios urgelistas se vieron abocados, ya de una manera definitiva, a la utilización de la guerra como único mecanismo factible para alcanzar el trono. Las adhesiones en favor de Anjou se hicieron volátiles por carecer de un aparato militar que contraponer al conde catalán. Viendo la gran desestabilización del reino, el gobernador de Aragón –Ruiz de Lihori– pidió el auxilio de tropas castellanas como garantes de la paz y con ello el fortalecimiento de otro importante pretendiente a la monarquía, hasta entonces más a la sombra: el castellano Fernando de Antequera, nieto de Pedro IV y sobrino de Martín I. El 28 de junio de 1412, martes, Fernando I de Antequera de la Casa Trastámara quedaría investido en Caspe, por mayoría de seis votos, como rey de Aragón. Definitivamente Valdejalón tuvo algo que ver.