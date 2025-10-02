La A-22 y el paradigma de las infraestructuras

El ministro de Transportes, Óscar Puente, cortó la cinta ayer del tramo Huesca-Siétamo con el que se inauguraban los últimos 4,7 kilómetros que faltaban de la autovía que conectará, ahora sí, la capital atoraragonesa con Lérida. Su puesta en funcionamiento tiene la relevancia de un día histórico en la comunidad, por la importancia del valor añadido que consiguen estas vías de alta capacidad en territorios que suelen pasar desapercibidos para la Administración central y que están muy necesitados de estas grandes inversiones, pero también por los 25 años que han tenido que pasar para que sea una realidad una demanda de tan largo recorrido.

Este tramo seguramente pasará a la historia como el paradigma más claro de cómo Aragón consigue las grandes infraestructuras que necesita, un camino lleno de obstáculos, proyectos ejecutados a tramos y lleno de críticas y molestias, y que cuando se acaban y se logran lo hacen con tanto retraso que en el camino han surgido nuevas y también relevantes nuevas reivindicaciones.

La planificación del Ministerio de Transportes en la provincia de Huesca ha convertido durante años a su red arterial de carreteras en una especie de queso gruyére, siempre con algún agujero en sus ejes principales: la autovía Mudéjar o A-23 que por fin consiguió el paso por Monrepós pero le falta conectar Lanave con Sabiñánigo, menos de 10 kilómetros ahora por fin en obras y que tardará años todavía en hacerse realidad, o la importantísima A-21 entre Jaca y Pamplona a la que le sigue faltando la variante de Jaca, tras un interminable trasiego en los tribunales por su trazado en la variante de la localidad, o los tramos que le conectarán con Navarra, mucho más ágil en la ejecución de sus tramos que el ministerio en Aragón, y que ahora se terminan en Puente la Reina y aún deben proseguir hasta enlazar con el de Sigüés-Tiermas, otra histórica inaguración que protagonizó el ministro Puente.

A todas las autovías les falta algún pequeño tramo por ejecutar para que funcionen al completo y la provincia despegue por fin, sin la espera que otras comunidades no sufren por la importancia que se les da en Madrid o porque tienen más fuerza en su reivindicación.

De nada sirve que en un día como el de ayer se apunte a que Aragón es la comunidad que más inversión por habitante ha recibido por parte del Gobierno central si hay que esperar que pasen cuatro o cinco gobiernos diferentes, de distinto color político, para que se hagan realidad. O que se obvie en el discurso que otras reivindicaciones siguen acumulando años a la espera de que el propio ministerio las tenga en cuenta.

Se puede citar el desdoblamiento de la N-232 en la provincia de Teruel, muy necesaria desde hace dos décadas y que permitiría una conexión más competitiva con el Mediterráneo al desembocar en Vinaroz (Castellón). Se le puede unir el tren de alta velocidad o de velocidad alta entre Zaragoza y Valencia, el famoso AVE por Teruel que parece no interesar a nadie, aunque ahora se esté electrificando la línea y el tramo hasta la capital levantina vaya a menor velocidad. Está en mente, ya se verá qué ministro y de qué partido lo inaugura, pero al menos se ha puesto en marcha la obra de la mano de un proyecto estratégico para España como es el Corredor Cantábrico-Mediterráneo que avanza a distinta velocidad en otras comunidades.

La Y vasca ya está en construcción, los planes en Navarra y La Rioja han recibido otro impulso distinto. Solo cabe esperar que como ha pasado con la A-22, no haya que esperar 25 años para que esté completamente terminado. Lo mismo podría decirse de la conexión ferroviaria con Francia por Canfranc, que ahora avanza con un interés inédito en décadas anteriores... Aragón hace historia con demasiado sufrimiento y de eso es paradigma el tramo Huesca-Siétamo, ese que por fin ya es una realidad. Bienvenido sea.