Opinión
El viejo Ulises
El mito del viejo Ulises sigue generando múltiples variantes y versiones, no en vano su epopeya, La Odisea, es –además de una de la más tempranas sagas de la humanidad–, obra literaria maestra. Aunque en las míticas páginas de Homero bullen mil aventuras, en El regreso de Ulises, la reciente película de Uberto Pasolini, su trama se plantea el hilo del desenlace del gran ciclo aventurero del héroe errante.
Después de mil aventuras, peripecias y peligros, Ulises conseguirá regresar a Ítaca, su isla, su patria, su palacio... Allí, su fiel esposa Penélope le seguirá esperando pacientemente, sin renunciar a la esperanza de que un día regrese con vida, sin aceptar los rumores que lo dan por muerto o aseguran que Ulises le ha traicionado y habita en otra isla, con otra mujer. Y sin ceder, tampoco, a los desposorios que varios reyes y señores vecinos le ofrecen para consolar su viudez, que dan por cierta.
Interpretado por Ralph Fiennes, un autor del que vale la pena verlo todo, este Ulises entrado en años y marcado por las cicatrices de la vida seguirá siendo, pese a su edad, un formidable guerrero. Durante los duros y mágicos años de su periplo mediterráneo, transcurridos entre héroes, brujos, monstruos y dioses, su personalidad se había enriquecido hasta depurarse en pensamientos esenciales y en una lucidez mental que le permitirá adivinar los más secretos pensamientos ajenos. En particular, las intrigas e insidias de los rivales que, acampados a la puerta de su palacio, pretenden arrebatarle la esposa y el reino.
Penélope (una comedida Juliette Binoche) no lo reconocerá de inmediato. Ella, como todos en Ítaca, pensará al principio que ese pobre vagabundo, un desterrado sin nombre, que se hace llamar «Nadie», condenado a limosnear durante el poco tiempo que le quede de vida, no es sino un paria. Pero cuando los velos caigan y se derrame en la escena toda la potencia del drama, incluyendo la actitud, primero lacrimosa, después elegíaca, del hijo Telémaco, todo estallará al modo de las tragedias y Ulises concluirá su obra con un canto a la raíz, a la fidelidad y a la identidad.
Volviéndonos a emocionar e invitándonos a reflexionar en las pocas cosas que de verdad importan en la vida.
