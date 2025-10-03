Uno de los tesoros de Jaca es el llamado libro de la cadena.

Se trata de un ejemplar único en su género, al incluir materiales valiosísimos y preciosos histórica y artísticamente hablando. En otros tiempos se le conoció también por libro de los Sellos Redondos o libro de las Cubiertas Vermellas, debido al rojo cuero que decora sus tapas de madera, prensadas por vigorosos broches de hierro. Su centenar de páginas lo son de pergamino, noble superficie en la que anónimas manos escribieron con excelente caligrafía, utilizando para los textos más antiguos el latín, escritos en romance los más «modernos».

El documento con mayor antigüedad, del año 971, es la donación de la villa de Javierre de Martes al monasterio de San Pedro de Siresa. Entre otros muchos decretos, donaciones o privilegios reales, en una colección documental de incalculable valor que se extiende hasta principios del siglo XIV, El libro de la cadena contiene el testamento del rey Ramiro (1042) o el Fuero de Sancho Ramírez (1077).

Para dar mayor difusión a esta icónica pieza, íntimamente relacionada con la fundación del Reino de Aragón, con las peripecias de sus primeros reyes y con el nacimiento del pueblo aragonés a un nuevo ciclo de su devenir histórico, el Ayuntamiento jacetano y el Gobierno de Aragón (a través de su vicepresidencia y de la Dirección General de Desarrollo estatutario) han tenido una excelente idea: hacer que el libro de cabecera protagonice un cómic con ese mismo título, un relato ilustrado ingeniosamente guionizado por Pepe Serrano y magníficamente resuelto en su animación por David Guirao.

El resultado, una vez impreso y en manos de los lectores, no puede ser más estimulante y, al mismo tiempo, didáctico y divulgativo de nuestra historia altomedieval. Por un lado, disfrutaremos de las aventuras de unos intrépidos investigadores inmersos en una peligrosa aventura para salvar por El libro de la cadena. Por otra, muchos lectores aprenderán –disfrutando– de importantes episodios y datos de nuestra historia, así como de la rica monumentalidad de Jaca y leyendas como aquella que se remonta al 758, cuando un grupo de esforzados jacetanos comandados por el conde Aznar Galíndez detuvieron el avance musulmán.

Magia de ayer, magia de hoy...