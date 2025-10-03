El principio de otro sueño

Acabó el sueño de la Flotilla de la Libertad. O quizá no ha hecho más que comenzar. Todos los integrantes de la Global Sumud Flotilla sabían perfectamente que era una quimera poder llegar a Gaza y repartir entre los gazatíes la ayuda humanitaria que transportaban. Israel ya lo había anunciado hacía semanas: los barcos iban a ser interceptados en cuanto entrasen en aguas que Israel considera propias y que otras organizaciones consideran bajo la tutela internacional. El hermoso mar de nuevo cuestionado, de nuevo lugar de acoso, de represión y de un exceso de deshumanización hacia pueblos que desgraciadamente han sido saqueados por unos y por otros.

Así acabó el viaje de esta Flotilla de la Libertad ayer jueves, con la detención de los integrantes de los barcos, su traslado a suelo israelí y el compromiso del Gobierno de Netanyahu de que esos hombres y mujeres valientes regresen a sus países de origen vía Londres y Madrid. Es de agradecer, porque hace 15 años hubo otra flotilla que corrió peor suerte al ser interceptada, atacada por Israel, ataque en el que murieron 10 de sus integrantes. Parece mentira, pero es cierto: esta no es la primera flotilla, hubo otras y ninguna llegó a Gaza, siempre Israel interrumpiendo brutalmente el camino hacia la decencia.

Decía que acabó el sueño de la flotilla. O quizá no ha hecho más que comenzar, reflexionaba, porque si bien no ha conseguido su objetivo primero, ha conseguido el segundo, que también es importante, mucho: remover corazones y hacer comprender que lo de Gaza es un genocidio y lo de Israel y Netanyahu una actitud imperialista y de devastación sobre inocentes que mueren a diario en un campo de batalla que un día fue su casa y en el que no se pueden defender porque nada tienen.

La gente sale a las calles y seguirá saliendo y detendrá la circulación e invadirá las estaciones y recordando al gran Pablo Guerrero cantará: «Tiene que llover, tiene que llover a cántaros…» Porque queda mucho por llover ante voces, acciones y políticas que solo se sostienen en la ignorancia, en el brutalismo, que no arquitectónico, y en una ceguera sorda que es tan profunda como el fondo marino donde se entierran todos los pecados, mientras algunos se cuelgan medallas y discuten sobre la posibilidad de una paz tan lejana como la quimera de ser nuevamente hombres y mujeres libres.