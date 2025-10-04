Esperanzado en defensa propia

«Tengo un granado lleno de hojas plateadas/ Tantas como los besos que te di en primavera/ Tantas como las gotas de la lluvia temprana/ Ternuras de verano/ Ternuras de verano/ Ahora estoy a la sombra de mi granado verde/ El otoño es un diluvio de gracias y colores/ El ansia de mis manos que buscaron tu cuerpo/ Hasta la amanecida/ Hasta la amanecida». Esta semana fallecía una bellísima persona, el bueno de Pablo Guerrero, el amigo sentimental, cantautor cordial de mano firme, tendida y con tinto, de palabra sincera y sentida, de canciones poema que funcionan cual certezas, como voz y luz que irrumpe por la ventana y, siempre, melodías serenas para ser escuchadas y bailadas lentas.

«Un cantautor es un juglar de nuestra época», decía Pablo. «Canta sentimientos, denuncias, recoge el sentir de mucha gente, y lo devuelve a esa gente. Así se convierte en testigo de épocas y en voz de generaciones», apuntaba el creador de ese himno ante las injusticias y por la esperanza titulado A cántaros (1972). Sus temas funcionan como el alivio de un abrazo, liberando conexiones emocionales y profundas, fortaleciendo nuestras relaciones, celebrando la vida y toda su libertad y plenitud como en el cuadro de El abrazo, de Juan Genovés, el que fue símbolo de reconciliación, homenaje a los abogados de la calle Atocha, y poderoso icono de Amnistía Internacional en los cuartos de toda una generación.

«Cuestionar la rutina y ver que es posible otra forma más justa y humana de organizarnos socialmente, culturalmente, me parece importante. El miedo a cambiar debería desaparecer de nuestros corazones». Pablo Guerrero apostaba también por conseguir perder el miedo a la ternura. «Tener buena relación con lo que nos rodea en nuestra vida cotidiana me parece importante para sentirnos bien», sugería. Como él decía, sus discos invitaban «a la sonrisa, al afecto, por no decir al amor, y a ser conscientes de nuestra respiración, a convertirla en algo placentero».

«La palabra del poeta es un bálsamo para el alma. Amortigua el dolor, disminuye los males. De alguna manera, nos sana». En su mesilla convivían Lorca con Cernuda, Valente con Claudio Rodríguez, Hölderlin con Pessoa. Un afecto poético y sonoro que habitaba en la cocina de Pablo, que sabía ser alquimia de oxitocina, dopamina y serotonina. A fin de cuentas, canciones por y para el rescate de lo humano: «No soy una persona excesivamente optimista, la realidad que vemos cada día me lo impide. Soy más bien esperanzado. En defensa propia», me confesaba sincero.

Como escribía para sus Mitades: «En mitad de la noche/ En mitad de cien días/ En mitad de la arena/ Sigue entera tu alegría/ En mitad del camino/ En mitad de la espera/ En mitad de una nada/ Tu alegría sigue entera». Una defensa lírica y filosófica de la alegría a lo Benedetti, tan necesaria de manifestar y reivindicar. Además, en Hoy que te amo cantaba a la mujer amiga y compañera eso de «dejará de ser la libertad una palabra escrita en la pared», plasmando, a modo de ejemplo, todo lo que necesitamos visibilizar y construir cara anhelos de utopías y cuidado de derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.

Desde su fina sensibilidad, Pablo Guerrero componía desde la vulnerabilidad y el pacto con la vida, pues era sabedor de la tarea de Sísifos que requiere saber estar en el mundo. Poder imaginar un Sísifo feliz, que alumbraba Camus. Una repetida subida de la roca a la montaña personal y comunitaria, pues las bonitas y los bonitos compañeros de viaje que siempre ha tenido nuestro llorado cantautor han sido y son excelentes en intenciones, preocupaciones y afanes varios, más allá de la música, la escena, y por encima de los entreactos. Un grupo de artistas nacidos para crear, luchar, reír y transformar como los pequeños mortales que somos.

«La unión con la naturaleza, a través de los sentidos, nos hace más humanos, y hasta un poco divinos. Debemos amar la tierra, que es el planeta más bello de toda la Vía Láctea. Es el planeta azul, el planeta del agua. Ahora, más que nunca, –decía el autor de A cántaros– necesitamos una lluvia fuerte que limpie nuestra casa. Ojalá suceda». Gracias Pablo, porque contigo, cuando la vida se hace música, la música se convierte en poema, y el poema vuelve a ser vida. Como el regalo que fue la tuya para los que te conocimos, quisimos, y pudimos disfrutar de tus poderosas y bienhalladas canciones. n