Contra la ética del trabajo

El concepto de «profesión» tal como se extiende por el centro de Europa en el siglo XVI viene de la traducción efectuada por Lutero de la Biblia e indica «misión o encomendación divina». Sin embargo, para que quedara configurada esa subjetividad tan ávida de trabajo que tienen los sujetos modernos serán necesarias más cosas. En concreto la doctrina de la predestinación de Calvino, que sumará a la ética del trabajo luterana la obligación compulsiva de trabajar y de tener éxito, para calmar así la angustia causada por no saber si Dios ha elegido salvar al fiel o no en el juicio final. Si a esa neurosis obsesiva por trabajar le añadimos la prohibición de reposar en la riqueza obtenida y acumulada ya tenemos las condiciones subjetivas de la acumulación originaria de capital.

No obstante, a principios de siglo XX, no mucho más tarde de que Niestzche proclamara la muerte de Dios, Weber reconoce que el valor del deber profesional ha desaparecido del acto de economía capitalista. El problema es que mientras la cultura desarrolla vertiginosamente este componente hedonista, la esfera tecnoeconómica, también muy dinámica, todavía sigue necesitando de la ética del deber profesional. Este es el lugar común al que apelan el presidente de la CEOE y otros muchos formadores de opinión.

Sin embargo, frente al contenido ético de la profesión practicado en la parte alta de la estructura social, en la más baja, para referirse a la actividad que exige el capitalismo, se habla desde el siglo XVI de trabajo», sustantivo derivado del verbo latino trepaliare que en el siglo VI significaba torturar sobre el trepalium, armazón de tres troncos que en el mundo cristiano reemplazó como suplicio a la cruz. No es de extrañar, según esta etimología, el rechazo inicial mostrado por artesanos y campesinos al empleo fabril y, como réplica, la acción coactiva de las autoridades desde el mismo siglo XVI contra los vagabundos y mendigos reacios al trabajo, el empleo forzoso de delincuentes y, en fin, toda la violencia inicial que exigió la cimentación del capitalismo. Por lo tanto, la experiencia del trabajo de las clases bajas no fue tan edificante como la de las altas con la profesión. En la actualidad las condiciones de trabajo de los más jóvenes generan respuestas parecidas.

Pero es que, demás, en la actualidad se ha ido asentando un nuevo espíritu del capitalismo para el que no resulta funcional el ascetismo y el sufrimiento de antaño. Me refiero a los profesionales y emprendedores que han protagonizado los más singulares avances del capitalismo en las últimas décadas y que no se inspiran en el Lutero o Calvino, loados por los clásicos de la sociología, sino en la revolución psicodélica de los 70, tan alejada del centro de gravedad del sistema que incluso ha sido objeto de una cruzada moral todavía vigente, si bien actualmente hace ya agua por todos los lados.