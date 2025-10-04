Feijóo tiene sed

¿Que tendrá Murcia con el trasvase, que, como el amor a Rocío Jurado, se les va a morir de tanto usarlo?

El caso es que todo jefe del PP que por allí va, se toma sus mijirones, sus paparajotes o el rico cocido de pelotas, en trasvasista se vuelve. Acaba de ocurrirle a Alberto Núñez Feijóo en presencia del presidente murciano Fernando López Miras, y del resto de sus baronesas (duquesa de Madrid, aparte) y barones.

Entre ellos, el aragonés Azcón, que debió quedarse de piedra cuando, por sorpresa, le levantaron la tajadera –y la cartera– al grito de ¡Agua para Murcia!, ¡Llevemos caudales de donde sobra a donde falta!, ¡Solidaridad! y otras voces que emitió Feijóo ante cientos de entregados murcianos. Ninguno de los cuales, tan a gusto en sus ricas huertas, marinas, campos de golf, bien abastecidos de agua dulce, fría, caliente y potable por trasvases ya operativos y por esas carísimas desaladoras que les pagamos entre todos, se había manifestado en ese sentido, ni exigido un metro cúbico más... Pero los votos son los votos.

¿Pretende hacerse Feijóo con más sufragios en Murcia sugiriendo llevar allí nuevos trasvases, y hacerlo pronto, en cuanto gobierne con Vox, partido asimismo trasvasista?

Por lo que respecta al Ebro, esa política hidráulica, la de coger el cauce y desviarlo por una tubería aguas abajo, hacia Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería, ya le gustó tanto a José María Aznar que hizo números y encargó el proyecto. El pueblo aragonés se encargó de tirar por el suelo esa salvaje obra, que habría arruinado el futuro de Aragón. La consecuencia para los populares aragoneses fue que no gobernaron durante diez años. Esa década en que Azcón le tocó chupar banquillo sirvió para que el PP-Aragón comprendiera de una vez —¿pero no para siempre?– que en Aragón un partido trasvasista no puede gobernar.

Aragón, de hecho, gracias a la firmeza, constancia y lucidez de su pueblo, ha tumbado cuantos intentos de desviar el Ebro han venido planteando las administraciones de Franco, PSOE o PP. Igualmente, de volver a plantearlo Feijóo, lo volvería a tumbar. Derribando, de paso, las expectativas electorales de su partido en Aragón.

Piénsenlo bien...