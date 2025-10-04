Gaza: adónde mira el mundo

El periplo de la flotilla que ha cruzado el Mediterráneo con el objetivo de denunciar la agresión de Israel sobre la población de Gaza ha finalizado como era de esperar por todo el mundo, incluyendo los propios embarcados en esta empresa. Los barcos interceptados antes de llegar a la costa de la Franja, y sus tripulantes retenidos por la Armada israelí y trasladados a centros de detención donde podrán ser deportados de forma inmediata o tras un proceso judicial de varios días, en función de cuál sea su respuesta a los cargos que se presenten contra ellos. Aunque de la voluntad de Israel sea la de mostrar una cara amable ante un colectivo mucho más inmune que la población palestina, son oportunas las presiones diplomáticas que recuerden la necesidad de que sean respetados sus derechos como detenidos.

La flotilla zarpó bajo la premisa de ser un convoy que trasladaba ayuda humanitaria a la población civil de Gaza. Pero aunque ese haya sido el discurso, nadie se ha confundido sobre su objetivo real, en el que no estaba incluido un dispositivo realista para hacer llegar bienes de primera necesidad a la zona asediada por el Ejército israelí. No ha sido otro que el de atraer la atención, tanto a través de su puesta en marcha, su itinerario accidentado y su posterior detención, sobre la matanza que prosigue en la Franja y los impedimentos de Israel a socorrer las necesidades básicas de cientos de miles de personas sometidas a un sitio a hambre y fuego. Ha sido un acto legítimo, digno y no exento de efectividad, como el conjunto de movilizaciones que han presionado a los Gobiernos occidentales para aislar cada vez más al Gobierno de Binyamín Netanyahu. La actuación no merece las mofas que ha recibido tratándola como si se tratase poco menos que de un crucero de placer. Pero tampoco puede ser inmune a una mirada crítica sobre el contraste entre declaraciones e intenciones, su condición de performance militante o la actitud exhibicionista de buena parte de sus integrantes que la ha acompañado. Denunciar la condición de víctimas de las tripulaciones retenidas, calificar la más discutible legalidad de un asalto a buques en aguas internacionales de crimen de guerra y reclamar la ruptura de relaciones de Israel no guarda proporcionalidad con la tragedia que viven las grandes víctimas de este conflicto o a las patentes violaciones de la legalidad internacional que se suceden en Palestina, ahora y a lo largo de décadas. Reclamar la atención internacional sobre los expedicionarios ni que sea durante una fracción de tiempo mientras siguen muriendo civiles en Gaza puede tener alguna utilidad; o puede ser una manifestación de narcisismo reivindicativo que la gravedad de los hechos no se merece.

El calendario tampoco ha ayudado a dar sentido a este gesto. Si bien la comunidad internacional no se ha caracterizado por actuar de forma efectiva, es excesivo sostener que la suerte de Gaza ha sido acompañada de la indiferencia y la falta de atención de la opinión pública mundial, entre la que el Gobierno israelí ha ido perdiendo por el camino incluso solidaridades que hasta ahora habían sido sólidas. Pero justo ahora lo que el mundo mira, o de lo que debería estar pendiente, es de la respuesta de las dos partes en el conflicto a la propuesta de Donald Trump. Un plan del que Netanyahu tomó distancia inmediatamente al rechazar cualquier posibilidad de un Estado palestino y del que Hamás recela por sus dudas a las garantías de la retirada israelí pero sobre todo por su resistencia a aceptar la derrota inevitable tras la masacre que desencadenó hace dos años. En pocas horas sabremos si el plan del presidente de Estados Unidos es un gesto teatral, pero mucho más relevante que otros, y con un resultado ya descontado, o un pulso real tanto sobre Israel como sobre Hamás.