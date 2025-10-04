Nos estamos acostumbrando a demasiadas anormalidades. Estamos normalizando –expresión que no me gusta, pero que es verdad– a los retrasos y abandono de los trenes y su mantenimiento, al fallo de la electricidad, a que los árboles desaparezcan de nuestro entorno, a que se nos propongan cambios que nunca llegan, y a promesas de fin de semana que se matizan el lunes siguiente.

A esto se suma que el que cree que el puñetazo en la mesa es el mejor sistema para convencer, se inventa terribles leyes con nombres que parecen sacados de un manual de poética cursi. El chico malo del otro lado del Atlántico, tituló Big Beautiful Bill –La Gran y Hermosa Ley– a una propuesta que, tirando por lo bajo, puede causar millones de afectados ya que, en los próximos diez años dejará sin cobertura médica a millones de norteamericanos. Esto es lo más visible, pero, otros programas que contaban con la ayuda gubernamental dejarán de existir, dándole la bienvenida al cambio climático, por ejemplo, que tanto cuesta revertir.

Esta ley es una barbaridad, pero, lo es también disfrazar el mal con palabras bellas que terminan con su significado pervertido. Estamos asistiendo a la violación del lenguaje sin que nos importe lo más mínimo.

Aunque parezca que han pasado muchos años, no hace tanto tiempo que descubrimos que en unos campos de concentración donde se asesinaba a muchos millones de personas, había un cartel en la entrada que decía Die arbeit macht frei (el trabajo os hará libres). Cruel paradoja para quienes no solían pasar más de una noche en esos lugares de horror. Es muy parecido lo que estamos viviendo ahora y, eso me lleva a pensar, ¿qué nos importa? ¿Dónde está aquel deseo de salir mejores de la pandemia de 2020?

La perversión del lenguaje no es solo lo que dice y cómo ordena decirlo alguien o como algo que se va permeando con formas sutiles, sino que nosotros mismos lo estamos pervirtiendo dejando que eso pase y permaneciendo callados. El silencio puede hacernos cómplices. El aceptar todo sin abrir la boca, no nos hace mejores ciudadanos. Nos hace sumisos ciudadanos y eso es todo lo que necesitan quienes no asumen la responsabilidad de cuidar la infraestructura de transportes y electricidad, quienes talan árboles como si no hubiera un mañana, quienes prometen y matizan promesas negando la esperanza y, por supuesto, quien juega con la vida de los que considera que no merecen nada porque su condición de pobres los hace indignos.

Tener poder y que te obedezcan a golpe de silbato, no significa ser humano. Solo quien afirma con palabras no pervertidas y gestos coherentes la dignidad de todo ser humano, puede llamarse a sí mismo humano.

¿Hay solución? Querer es poder, dice el refrán, pero, tal vez, Joan Manuel Serrat nos ayude si recordamos cada mañana que... Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien, hoy puede ser un gran día y mañana también. Para cada uno y para todos.