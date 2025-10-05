La calle está viva y no por los políticos

Estos días ha vuelto una imagen que muchos daban por perdida: calles llenas, pancartas en alto y una ciudadanía movilizada en España, con especial fuerza en Zaragoza. La causa palestina ha encendido una chispa inesperada en una generación que hasta ahora parecía distante de la protesta. Lo que se vive en las plazas no es solo solidaridad internacional; es un recordatorio de que la política no se reduce a los partidos.

Durante años se repitió el mantra de que los jóvenes ‘pasaban’ de la política. Nada más falso. Lo que no interesa a buena parte de la juventud es rendir pleitesía a líderes partidistas ni asumir discursos prefabricados que suenan lejanos y desconectados. La política entendida como causa, como pulsión colectiva, sí despierta adhesiones. Basta ver cómo se comparten masivamente vídeos de Gaza en redes sociales, igual que antes se viralizaron imágenes de Ucrania o las de la frustrada flotilla solidaria. Esa flotilla, incapaz de alterar el rumbo de los acontecimientos, ha funcionado como catalizador emocional, capaz de articular la indignación.

El cambio en la comunicación lo ha transformado todo. Las estructuras políticas tradicionales se diluyen en un espacio en el que lo inmediato y lo visual pesan más que las declaraciones parlamentarias. Lo que circula por TikTok, Instagram o X conecta mucho más rápido con la sensibilidad de los jóvenes que cualquier discurso político. No es un comité central quien convoca, sino un torrente de imágenes, mensajes y emociones que encuentran en la calle su expresión más tangible.

Mientras tanto, el contraste con la política es doloroso. La izquierda, atrapada en divisiones internas, se muestra incapaz de proyectar un frente común. La ultraderecha, por su parte, se ha deslizado hacia posiciones obscenas, como ejemplifican las actuaciones de la presidenta de las Cortes de Aragón o de los diputados de Vox, que trivializan el sufrimiento humano. Y la derecha convencional, en lugar de mantener la serenidad, se adentra en un territorio inquietante: cuanto más retrocede en las encuestas, más radicaliza sus propuestas, siguiendo en materia de Gaza la estela marcada por Vox. Eso, pese a que en buena parte del centroderecha europeo se perciben cambios.

Las manifestaciones no son de aparato ni de multitudes movilizadas por intereses partidistas. Se trata de ciudadanos —muchos jóvenes, pero no solo— que encuentran en la causa palestina un terreno común para expresar malestar, rechazo y desazón hacia un sistema que perciben inerte y cómplice.

La calle está viva. Y aunque nadie garantice consistencia a largo plazo, sería un error confundir el rechazo a las estructuras partidarias con desinterés político. La juventud está interesada no en idolatrar a los líderes, sino en hacer política de otro modo. Palestina es la primera causa, pero difícilmente será la última